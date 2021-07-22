Шувалов возглавил совет директоров крупнейшего в России издателя учебников
В совет директоров «Просвещения» войдут восемь директоров — по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Текущее руководство группы продолжит управлять операциями, заверяли ранее в Сбербанке.
Каждый из новых акционеров получил по 25% акций издательства. Перед подписанием соглашения 100% акций «Просвещения» были оценены примерно в 108 млрд руб., следовательно, приобретение 75% акций издательства обойдется в 81 млрд руб., если оно проходит не в рамках допэмиссии. ВЭБ закрыл сделку 9 июня.
В пресс-службе ВЭБа отметили, что «Просвещение» будет участвовать в проекте по строительству школ в формате государственно-частного партнерства.
«На базе АО «Просвещение» создано партнерство, которое позволит в том числе реализовать важный проект по строительству новых школ. Министерство просвещения уже отобрало первые 95 проектов, в 2022 г. планируется завершить строительство новых школ в 28 регионах. Сейчас ведется отбор проектов второй волны — со сроком ввода в 2023 г.», — приводятся слова Шувалова в сообщении госкорпорации.
«Просвещение» — крупнейшее издательство на рынке учебной литературы. По данным «СПАРК-Интерфакса», за 2020 г. выручка компании составила 20,6 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. «Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в частности, от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников. Ежегодный тираж издательства составляет порядка 130 млн экземпляров, говорится в сообщении Сбербанка.
До 2011 г. издательство «Просвещение» было государственным, однако в декабре того же года правительство приняло решение о его продаже. В 2012 г. «Просвещение» было выкуплено издательством «Олма медиа групп» бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача за 2,25 млрд руб. Позже РБК сообщал, что большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. В апреле 2015 г. издание сообщило, что Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения».
В июле 2017 г. «Ведомости» сообщили, что Ротенберг больше не владеет долей в издательстве.