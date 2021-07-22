Шувалов возглавил совет директоров крупнейшего в России издателя учебников

До 2011 г. издательство «Просвещение» было государственным, однако в декабре того же года правительство приняло решение о его продаже. В 2012 г. «Просвещение» было выкуплено издательством «Олма медиа групп» бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача за 2,25 млрд руб. Позже РБК сообщал, что большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. В апреле 2015 г. издание сообщило, что Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения».