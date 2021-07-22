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Шувалов возглавил совет директоров крупнейшего в России издателя учебников

Ведомости

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов возглавил совет директоров крупнейшего в России издателя учебников — «Просвещения», сообщили в пресс-службе ВЭБа. В мае этого года СбербанкВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что войдут в капитал «Просвещения». 

В совет директоров «Просвещения» войдут восемь директоров — по два представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров издательства. Текущее руководство группы продолжит управлять операциями, заверяли ранее в Сбербанке. 

Каждый из новых акционеров получил по 25% акций издательства. Перед подписанием соглашения 100% акций «Просвещения» были оценены примерно в 108 млрд руб., следовательно, приобретение 75% акций издательства обойдется в 81 млрд руб., если оно проходит не в рамках допэмиссии. ВЭБ закрыл сделку 9 июня. 

В пресс-службе ВЭБа отметили, что «Просвещение» будет участвовать в проекте по строительству школ в формате государственно-частного партнерства.  

«На базе АО «Просвещение» создано партнерство, которое позволит в том числе реализовать важный проект по строительству новых школ. Министерство просвещения уже отобрало первые 95 проектов, в 2022 г. планируется завершить строительство новых школ в 28 регионах. Сейчас ведется отбор проектов второй волны — со сроком ввода в 2023 г.», — приводятся слова Шувалова в сообщении госкорпорации. 

«Просвещение» — крупнейшее издательство на рынке учебной литературы. По данным «СПАРК-Интерфакса», за 2020 г. выручка компании составила 20,6 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб. «Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в частности, от закупок школами учебников издательства, входящих в единый федеральный перечень учебников. Ежегодный тираж издательства составляет порядка 130 млн экземпляров, говорится в сообщении Сбербанка.

До 2011 г. издательство «Просвещение» было государственным, однако в декабре того же года правительство приняло решение о его продаже. В 2012 г. «Просвещение» было выкуплено издательством «Олма медиа групп» бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача за 2,25 млрд руб. Позже РБК сообщал, что большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов. В апреле 2015 г. издание сообщило, что Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения».

В июле 2017 г. «Ведомости» сообщили, что Ротенберг больше не владеет долей в издательстве.  

Ранее по теме: У «Просвещения» меняются основные акционеры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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