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Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

Ведомости

Неэфирные трансляции Олимпийских игр, которые «Первый канал» показывает в интернете, блокируются на территории Крыма по требованию Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые «Первый канал» получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он агентству ТАСС.

При этом Эрнст отметил, что «Первый канал» освещает Олимпийские игры для жителей полуострова «без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях». Так, весь спортивный контент доступен на сайте вещателя, подчеркнул он.

Ранее крымское издание SM News сообщило, что жителям полуострова недоступна трансляция Олимпиады на сайте «Первого канала». Администраторы сайта ОРТ заявили, что это обусловлено запретом МОК.

Ранее по теме: Российское посольство призвало МОК исправить карту Олимпиады с «украинским» Крымом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных