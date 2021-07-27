Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму
Неэфирные трансляции Олимпийских игр, которые «Первый канал» показывает в интернете, блокируются на территории Крыма по требованию Международного олимпийского комитета (МОК), сообщил генеральный директор канала Константин Эрнст.
«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые «Первый канал» получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он агентству ТАСС.
При этом Эрнст отметил, что «Первый канал» освещает Олимпийские игры для жителей полуострова «без ограничений в телевизионном эфире и эфирных трансляциях». Так, весь спортивный контент доступен на сайте вещателя, подчеркнул он.
Ранее крымское издание SM News сообщило, что жителям полуострова недоступна трансляция Олимпиады на сайте «Первого канала». Администраторы сайта ОРТ заявили, что это обусловлено запретом МОК.