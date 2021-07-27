Эрнст объяснил проблемы с трансляцией Олимпиады в Крыму

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые «Первый канал» получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета», — сказал он агентству ТАСС.