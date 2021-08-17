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СМИ узнали о планах издателя Forbes выйти на IPO при помощи SPAC

Ведомости

Forbes Media, владеющая правами на издание журнала Forbes, обсуждает возможность первичного публичного размещения на бирже (IPO) при помощи слияния с компанией Magnum Opus Acquisition. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. 

Гонконгская Magnum Opus Acquisition — компания SPAC, то есть техническая компания, которая является публичной и была создана специально для сделок M&A (слияния и поглощения). У SPAC, так называемых компаний-пустышек, нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO. 

Оценка Forbes Media в рамках сделки со SPAC должна превысить $650 млн, рассказали собеседники Bloomberg.

Forbes Media владеет правами на издание журнала Forbes, который сейчас выпускается более чем в 40 странах мира. В 2014 г. контрольный пакет Forbes Media приобрела гонконгская компания Integrated Whale Media Investments. Миноритарный пакет по-прежнему принадлежит семье Форбс. Журнал был основан в 1917 г. Берти Чарльзом Форбсом, его внук — Малкольм Стивенсон Форбс мл. — президент и генеральный директор издательства Forbes Inc., его дважды выдвигали на пост президента США от Республиканской партии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных