СМИ узнали о планах издателя Forbes выйти на IPO при помощи SPAC
Forbes Media, владеющая правами на издание журнала Forbes, обсуждает возможность первичного публичного размещения на бирже (IPO) при помощи слияния с компанией Magnum Opus Acquisition. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Гонконгская Magnum Opus Acquisition — компания SPAC, то есть техническая компания, которая является публичной и была создана специально для сделок M&A (слияния и поглощения). У SPAC, так называемых компаний-пустышек, нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO.
Оценка Forbes Media в рамках сделки со SPAC должна превысить $650 млн, рассказали собеседники Bloomberg.
Forbes Media владеет правами на издание журнала Forbes, который сейчас выпускается более чем в 40 странах мира. В 2014 г. контрольный пакет Forbes Media приобрела гонконгская компания Integrated Whale Media Investments. Миноритарный пакет по-прежнему принадлежит семье Форбс. Журнал был основан в 1917 г. Берти Чарльзом Форбсом, его внук — Малкольм Стивенсон Форбс мл. — президент и генеральный директор издательства Forbes Inc., его дважды выдвигали на пост президента США от Республиканской партии.