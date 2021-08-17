СМИ узнали о планах издателя Forbes выйти на IPO при помощи SPAC

Гонконгская Magnum Opus Acquisition — компания SPAC, то есть техническая компания, которая является публичной и была создана специально для сделок M&A (слияния и поглощения). У SPAC, так называемых компаний-пустышек, нет активов, истории деятельности или бизнес-плана. SPAC собирает деньги у инвесторов и обещает заключить сделку с реальной частной компанией, которая, таким образом, получает возможность выйти на биржу в обход традиционной процедуры IPO.