Роскомнадзор объяснил включение сайта Readovka в реестр запрещенных в России

В своем Telegram-канале Readovka пересказала ответ Роскомнадзора на просьбу назвать причину блокировки сайта. По словам редакции, на прошлой неделе регулятор направил несколько уведомлений на «неработающую пару лет» почту издания вместо той, что указана в контактах сайта. В ведомстве сослались на пять материалов о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина, которые следовало удалить по решению Видновского городского суда Московской области от 17 марта.