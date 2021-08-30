Роскомнадзор объяснил включение сайта Readovka в реестр запрещенных в России
Сайт Readovka признан запрещенным в России из-за неисполнения редакцией требования по удалению недостоверного контента, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.
Как пояснили в ведомстве, 25 и 27 августа администрации Readovka были направлены уведомления о необходимости удалить признанную судом недостоверной информации. Однако портал требование не исполнил.
«На момент блокировки запрещенная информация не была удалена и находилась в неограниченном доступе для всех посетителей интернет-ресурса», — сказано в сообщении регулятора.
На данный момент сайт readovka.ru недоступен. Согласно информации единого реестра Роскомнадзора о ресурсах, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России, доступ к порталу ограничен. Основанием для этого стало решение Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств №1 управления федеральной службы судебных приставов по Московской области от 19 марта прошлого года.
В своем Telegram-канале Readovka пересказала ответ Роскомнадзора на просьбу назвать причину блокировки сайта. По словам редакции, на прошлой неделе регулятор направил несколько уведомлений на «неработающую пару лет» почту издания вместо той, что указана в контактах сайта. В ведомстве сослались на пять материалов о деятельности депутата Госдумы Дмитрия Саблина, которые следовало удалить по решению Видновского городского суда Московской области от 17 марта.
При этом в издании отметили, что исполнили требования Видновского суда по иску Саблина ранее и уведомили об этом приставов и суд. Кроме того, сайт портала был закрыт в конце июля и переехал на новый адрес.
Ранее Саблин подал на Readovka в суд из-за статьи о якобы переходе под его контроль части акций подмосковного «Совхоза имени Ленина». Депутат назвал информацию в материале недостоверной и потребовал удалить текст.
Издание заявило о намерении обжаловать решение суда. Заседание Видновского суда об отмене обеспечительных мер назначено на 14 сентября. На данный момент редакция работает на сайте readovka.news.