Организаторы концертов оценили убытки в период пандемии

Председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий рассказал, что почти все концерты, которые прошли в январе-августе этого года, были перенесены с 2020 г. В Crocus City Hall в первом полугодии состоялось 49 мероприятий, в Vegas City Hall – 26, из них половина были перенесены с прошлого года. В первом полугодии 2019 г. в Crocus City Hall провели 98 концертов, за аналогичный период 2020 г. – 38. В Vegas City Hall – 69 и 25 соответственно.