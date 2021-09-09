Организаторы концертов оценили убытки в период пандемии
Оборот концертной индустрии из-за ограничений по коронавирусу упал на 85-90% по сравнению с 2019 г.; в первом полугодии 2019 г. оборот составил 110-120 млрд руб., из них 85 млрд руб. пришлось на частный бизнес, остальное – на бюджетные мероприятия, сообщил РБК со ссылкой на гендиректора международного форума концертной индустрии Colisium Сергея Бабича.
По его данным, в первой половине 2021 г. в России состоялись 1000-2000 концертов, за аналогичный период 2019 г. – 40 000-50 000. По словам Бабича, на руках у зрителей сейчас находятся около 5 млн нереализованных билетов на 8 млрд руб. на мероприятия, перенесенные из-за коронавируса.
Руководитель информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов рассказал, что сборы от продажи билетов и доходы от заказчиков корпоративов в первом полугодии 2021 г. составили 25-30 млрд руб. Он оценил падение рынка в 70-75% по сравнению с первым полугодием 2019 г. По словам Сафронова, предприниматели в концертной индустрии потеряли десятки миллиардов рублей.
Председатель правления Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций Владимир Зубицкий рассказал, что почти все концерты, которые прошли в январе-августе этого года, были перенесены с 2020 г. В Crocus City Hall в первом полугодии состоялось 49 мероприятий, в Vegas City Hall – 26, из них половина были перенесены с прошлого года. В первом полугодии 2019 г. в Crocus City Hall провели 98 концертов, за аналогичный период 2020 г. – 38. В Vegas City Hall – 69 и 25 соответственно.
Сафронов оценил падение в гастролях иностранных исполнителей в 95-97%. Гендиректор группы Eventation, которая организует концерты западных артистов, Сергей Мурадов сообщил, что из-за ограничений под руководством группы не состоялось ни одного концерта в первом полугодии. Во всем мире гастроли фактически приостановлены.
В марте-апреле прошлого года в России был введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Для профилактики заболеваемости были отменены концерты и другие массовые мероприятия. По мере улучшения эпидемиологической ситуации власти регионов разрешали проводить мероприятия с ограничениями по числу зрителей.