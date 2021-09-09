Поисковик «Яндекса» начал выдавать информацию о компаниях и ИП
Поиск «Яндекса» начал выдавать пользователям регистрационные данные компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщила пресс-служба компании.
«Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам Яндекс прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее», — рассказали в «Яндексе».
Из примера, представленного компанией, следует, что для получения нужной информации необходимо вбить в поисковую строку форму собственности организации, ее название и город. Сведения отразятся справа от найденных по запросу сайтов. Отмечается, что регистрационные данные компаний и ИП «Яндекс» получает от ФНС регулярно. Таким образом, сведения, выдающиеся в поиске, «достоверны и актуальны», подчеркнули в пресс-службе.
«Яндекс» будет обновлять данные, выдающиеся в поисковике, после того, как актуализированная информация появится в базе ФНС. Узнать необходимые сведения можно как через полную, так и через мобильную версии.