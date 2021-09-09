Поисковик «Яндекса» начал выдавать информацию о компаниях и ИП

Из примера, представленного компанией, следует, что для получения нужной информации необходимо вбить в поисковую строку форму собственности организации, ее название и город. Сведения отразятся справа от найденных по запросу сайтов. Отмечается, что регистрационные данные компаний и ИП «Яндекс» получает от ФНС регулярно. Таким образом, сведения, выдающиеся в поиске, «достоверны и актуальны», подчеркнули в пресс-службе.