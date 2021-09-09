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Поисковик «Яндекса» начал выдавать информацию о компаниях и ИП

Ведомости

Поиск «Яндекса» начал выдавать пользователям регистрационные данные компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП), полученные от Федеральной налоговой службы (ФНС), сообщила пресс-служба компании.

«Каждый день пользователи задают больше миллиона запросов о юрлицах и предпринимателях — например, ищут ИНН или какое-нибудь ООО или ИП. Теперь по таким запросам Яндекс прямо в поиске показывает регистрационные данные организации: дату образования, юридический адрес, основной вид деятельности, ИНН, КПП и так далее», — рассказали в «Яндексе».

Из примера, представленного компанией, следует, что для получения нужной информации необходимо вбить в поисковую строку форму собственности организации, ее название и город. Сведения отразятся справа от найденных по запросу сайтов. Отмечается, что регистрационные данные компаний и ИП «Яндекс» получает от ФНС регулярно. Таким образом, сведения, выдающиеся в поиске, «достоверны и актуальны», подчеркнули в пресс-службе.

«Яндекс» будет обновлять данные, выдающиеся в поисковике, после того, как актуализированная информация появится в базе ФНС. Узнать необходимые сведения можно как через полную, так и через мобильную версии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных