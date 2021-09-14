Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 млн рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Тelegram еще на 9 млн руб. за неудаление запрещенного российским законодательством контента, сообщает Тelegram-канал московских судов общей юрисдикции. Общая сумма штрафов, наложенных на владеющую мессенджером компанию, достигла 35 млн руб.
«Постановлениями мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по двум делам по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП и по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ компания Тelegram Messenger Inc. признана виновной. Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 000 000 руб.», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня тот же мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 млн руб. по пяти делам по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенную информацию. По той же статье по двум делам на 5 млн руб. был оштрафован Twitter.
В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.