Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 млн рублей

Ранее сегодня тот же мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 млн руб. по пяти делам по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенную информацию. По той же статье по двум делам на 5 млн руб. был оштрафован Twitter.