Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Медиа

Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 9 млн рублей

Ведомости

Мировой суд в Москве оштрафовал Тelegram еще на 9 млн руб. за неудаление запрещенного российским законодательством контента, сообщает Тelegram-канал московских судов общей юрисдикции. Общая сумма штрафов, наложенных на владеющую мессенджером компанию, достигла 35 млн руб.

«Постановлениями мирового судьи судебного участка N422 Таганского района города Москвы по двум делам по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП и по ч. 4 и ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ компания Тelegram Messenger Inc. признана виновной. Назначено наказание в виде административных штрафов, всего по двум делам, в размере 9 000 000 руб.», — говорится в сообщении.

Ранее сегодня тот же мировой суд Москвы оштрафовал социальную сеть Facebook на 21 млн руб. по пяти делам по ч. 2 и ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ за отказ удалить запрещенную информацию. По той же статье по двум делам на 5 млн руб. был оштрафован Twitter.

В марте в отношении Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», Telegram и Youtube Роскомнадзор составил протоколы в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Ранее по теме: Суд в Москве оштрафовал Facebook еще на 21 млн рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных