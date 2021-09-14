WSJ узнала о тайном «белом списке» аккаунтов знаменитостей в Facebook

Среди критериев, дающих возможность попасть в «белый список», согласно полученным журналистами документам, — «освещение в прессе», а также «влиятельность или популярность». На 2020 г. таких аккаунтов было 5,8 млн из общего числа в более чем 3 млрд. В списке — блогеры с большим количеством подписчиков, кинозвезды, ведущие ток-шоу, ученые и даже аккаунты, которые ведутся от лица животных.