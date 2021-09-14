WSJ узнала о тайном «белом списке» аккаунтов знаменитостей в Facebook
Facebook создала «белый список» аккаунтов соцсети, в который вошли страницы популярных блогеров, кинозвезд, ученых и даже животных. Их не блокируют немедленно и не удаляют посты за фейки, а дают им 24 часа на исправление ситуации. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании Facebook.
Как утверждает издание, контент пользователей из «белого списка» модерирует специальная программа по перекрестной проверке XCheck. Она, в частности, проверяет посты на нарушение правил площадки по борьбе с издевательствами, сексуальным контентом, языком ненависти и насилием. Система предупреждает пользователей, если находит недопустимый контент, и дает им сутки на его удаление.
Среди критериев, дающих возможность попасть в «белый список», согласно полученным журналистами документам, — «освещение в прессе», а также «влиятельность или популярность». На 2020 г. таких аккаунтов было 5,8 млн из общего числа в более чем 3 млрд. В списке — блогеры с большим количеством подписчиков, кинозвезды, ведущие ток-шоу, ученые и даже аккаунты, которые ведутся от лица животных.
Среди случаев поблажек для обладателей аккаунтов из «белого списка» газета упомянула публикацию фото обнаженной женщины бразильским футболистом Неймаром в 2019 г. Эта женщина обвинила Неймара в изнасиловании, однако опубликованные фото были удалены не сразу и их увидели «десятки миллионов фанатов» спортсмена.
Представитель Facebook Энди Стоун заявил газете, что критика XCheck справедлива, но отметил, что документы, которые обнаружили журналисты, уже устарели и не определяют политику соцсети. По его словам, сейчас компания работает над отказом от политики «белых списков».
В то же время газета отмечает, что в отношении обычных пользователей соцсеть применяет жесткие меры почти немедленно. По оценке главы Facebook Марка Цукерберга, соцсеть ошибочно принимает до 10% решений об удалении контента. При этом возможность пользователей оспорить такие решения невелика.