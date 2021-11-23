Суд взыскал с «Первого канала» 1 млн рублей по иску Юрия Лозы
Мосгорсуд частично удовлетворил иск музыканта Юрия Лозы к «Первому каналу» по делу о защите авторских прав на песню «Плот», сообщил «Ведомостям» гендиректор адвокатского бюро Semenov & Pevzner Роман Лукьянов (компания представляла интересы музыканта).
«Мосгорсуд частично удовлетворил иск Юрия Лозы к "Первому каналу", взыскав с телекомпании 1 млн руб. в качестве компенсации за незаконное использование песни "Плот" в шоу "Голос" в октябре 2020 г.», — сказал Лукьянов. По его словам, суд также обязал телекомпанию заблокировать на своем сайте отрывок шоу «Голос» с перепетым треком Лозы. В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили информацию только о компенсации в 1 млн руб. и сообщили, что в удовлетворении остальных требований истцу было отказано.
Лоза подал иск в Мосгорсуд к «Первому каналу» о защите авторских прав на песню «Плот» в мае 2021 г. По словам Лукьянова, изначально Юрий Лоза требовал с «Первого канала» компенсацию в размере 5 млн руб., из которых 4 млн руб. были за незаконное использование самого произведения и 1 млн руб. компенсации морального вреда. «Но впоследствии Лоза отказался от требования о компенсации морального вреда. И из этих 4 млн руб. суд удовлетворил требование о компенсации в 1 млн руб.», – добавил юрист.
Представитель «Первого канала» на момент публикации не ответил на запрос «Ведомостей».