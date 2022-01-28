Газета
Медиа

СМИ сообщили об уголовном деле против главы Google в Индии

Ведомости

Индийская полиция завела уголовное дело против генерального директора корпорации Google Сундара Пичаи и еще пятерых сотрудников компании за нарушение закона об авторских правах. Об этом сообщает The Times of India. 

Представитель полиции индийского города Мумбаи сообщил изданию, что уголовное дело было заведено на основании соответствующего постановления суда, которое было выдано по заявлению индийского режиссера Сунила Даршана. По его словам, гендиректор Google и еще пятеро сотрудников причастны к незаконной выгрузке его фильма (без контракта на авторские права и разрешения владельца контента) Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha (в переводе с хинди «Жила одна красавица, и был безумец, влюбленный в нее») на видеоплатформу Youtube. Как утверждает Даршан, с 2017 г. он обращался с официальными запросами в Google и Youtube, но никаких действий по удалению фильма с платформы предпринято не было.

Полиция Мумбаи теперь намерена вызвать в суд Пичаи, а также Гаутама Ананда, который отвечает за контент на Youtube в Азии и еще четверых сотрудников Google. 

Представитель Google в Индии сообщил, что компания работает сообща с владельцами авторских прав, которые уведомляют ее о несанкционированных загрузках и предлагает им «инструменты управления правами». Например, систему идентификации контента на Youtube, которая дает правообладателям инструменты для блокировки, продвижения, и монетизации своего контента. 

«Когда правообладатель уведомляет нас о видео, нарушающем его авторские права, мы незамедлительно удаляем контент в соответствии с законом и удаляем учетные записи пользователей с многочисленными нарушениями авторских прав», — добавил представитель.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных