СМИ сообщили об уголовном деле против главы Google в Индии

Представитель полиции индийского города Мумбаи сообщил изданию, что уголовное дело было заведено на основании соответствующего постановления суда, которое было выдано по заявлению индийского режиссера Сунила Даршана. По его словам, гендиректор Google и еще пятеро сотрудников причастны к незаконной выгрузке его фильма (без контракта на авторские права и разрешения владельца контента) Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha (в переводе с хинди «Жила одна красавица, и был безумец, влюбленный в нее») на видеоплатформу Youtube. Как утверждает Даршан, с 2017 г. он обращался с официальными запросами в Google и Youtube, но никаких действий по удалению фильма с платформы предпринято не было.