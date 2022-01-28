СМИ сообщили об уголовном деле против главы Google в Индии
Индийская полиция завела уголовное дело против генерального директора корпорации Google Сундара Пичаи и еще пятерых сотрудников компании за нарушение закона об авторских правах. Об этом сообщает The Times of India.
Представитель полиции индийского города Мумбаи сообщил изданию, что уголовное дело было заведено на основании соответствующего постановления суда, которое было выдано по заявлению индийского режиссера Сунила Даршана. По его словам, гендиректор Google и еще пятеро сотрудников причастны к незаконной выгрузке его фильма (без контракта на авторские права и разрешения владельца контента) Ek Haseena Thi Ek Deewana Tha (в переводе с хинди «Жила одна красавица, и был безумец, влюбленный в нее») на видеоплатформу Youtube. Как утверждает Даршан, с 2017 г. он обращался с официальными запросами в Google и Youtube, но никаких действий по удалению фильма с платформы предпринято не было.
Полиция Мумбаи теперь намерена вызвать в суд Пичаи, а также Гаутама Ананда, который отвечает за контент на Youtube в Азии и еще четверых сотрудников Google.
Представитель Google в Индии сообщил, что компания работает сообща с владельцами авторских прав, которые уведомляют ее о несанкционированных загрузках и предлагает им «инструменты управления правами». Например, систему идентификации контента на Youtube, которая дает правообладателям инструменты для блокировки, продвижения, и монетизации своего контента.
«Когда правообладатель уведомляет нас о видео, нарушающем его авторские права, мы незамедлительно удаляем контент в соответствии с законом и удаляем учетные записи пользователей с многочисленными нарушениями авторских прав», — добавил представитель.