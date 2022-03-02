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РКН потребовал от «Википедии» удалить фейковую информацию о спецоперации на Украине

Ведомости

Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации портала «Википедия» о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства. 

В заявлении говорится, что основанием для этого послужило требование Генпрокуратуры РФ. «Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей», — подчеркнуто в сообщении. 

В ведомстве напомнили, что за отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн руб. (ст. 13.41 КоАП РФ). Ранее в Twitter-аккаунте «Русская Википедия» было опубликовано присланное сообщение от Роскомнадзора, в котором ведомство предупреждало о возможной блокировке портала из-за статьи про военную операцию на Украине, которая содержала недостоверную информацию.

Председатель СКР Александр Бастрыкин также поручил региональным управлениям ведомства пресекать распространение фейков о спецоперации России. Он предписал СК принимать меры «к выявлению и пресечению призывов к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период спецоперации и выявлению людей, которые распространяют в интернете деструктивный и противоправный контент».

24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.

Ранее по теме: Бастрыкин поручил СК пресекать фейки о спецоперации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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