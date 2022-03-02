РКН потребовал от «Википедии» удалить фейковую информацию о спецоперации на Украине
Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации портала «Википедия» о необходимости удалить недостоверную информацию о специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе ведомства.
В заявлении говорится, что основанием для этого послужило требование Генпрокуратуры РФ. «Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине. Речь идет об использовании площадкой лживого контента, направленного на дезинформацию российских пользователей», — подчеркнуто в сообщении.
В ведомстве напомнили, что за отказ от удаления противоправной информации по требованию Роскомнадзора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юридических лиц до 4 млн руб. (ст. 13.41 КоАП РФ). Ранее в Twitter-аккаунте «Русская Википедия» было опубликовано присланное сообщение от Роскомнадзора, в котором ведомство предупреждало о возможной блокировке портала из-за статьи про военную операцию на Украине, которая содержала недостоверную информацию.
Председатель СКР Александр Бастрыкин также поручил региональным управлениям ведомства пресекать распространение фейков о спецоперации России. Он предписал СК принимать меры «к выявлению и пресечению призывов к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период спецоперации и выявлению людей, которые распространяют в интернете деструктивный и противоправный контент».
24 февраля Россия объявила о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции президент Владимир Путин назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны. США, Канада, ЕС, Великобритания, Япония и другие страны объявили о введении санкций в отношении России.