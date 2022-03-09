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«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к контенту для иностранных пользователей

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Платформа блогов «Яндекс.Дзен» будет доступна только пользователям из России, передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы. Компания связывает это с «невозможность обеспечить высокое качество персонализации» на других языках.

«Яндекс.Дзен» доступен только пользователям из России — они увидят в ленте только тех авторов, на которых подписались сами. В условиях возросшего объема контента и значительно меняющегося контекста невозможно обеспечить высокое качество персонализации на других языках для пользователей из зарубежных стран», — подчеркнуто в сообщении пресс-службы.

4 марта компания объявила, что временно переводит «Яндекс.Дзен» на формат подписок. «За последние дни на платформе Яндекс Дзен стремительно вырос объём контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации — в ближайшее время пользователи будут сами решать, какой контент они хотят читать и смотреть», — говорилось в сообщении компании. Такая мера предполагает, что пользователи будут видеть в ленте публикации от каналов, на которые подписались, а новой аудитории платформа предложит выбрать каналы и настроить ленту под свои интересы.

Ранее Meta объявила, что социальная сеть Instagram скроет информацию о подписчиках и подписках пользователей личных аккаунтов в России и на Украине, чтобы помочь обеспечить безопасность людей и уменьшить распространение дезинформации. Также аккаунты пользователей из России и Украины не будут отражаться в списках подписчиков и подписок у других людей и в функции «взаимные подписки».

Ранее по теме: «Яндекс» предупредил о последствиях остановки торгов его бумагами из-за санкций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных