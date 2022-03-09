«Яндекс.Дзен» ограничил доступ к контенту для иностранных пользователей

4 марта компания объявила, что временно переводит «Яндекс.Дзен» на формат подписок. «За последние дни на платформе Яндекс Дзен стремительно вырос объём контента, а также значительно изменился его контекст. В таком случае невозможно добиться высокого качества персонализации — в ближайшее время пользователи будут сами решать, какой контент они хотят читать и смотреть», — говорилось в сообщении компании. Такая мера предполагает, что пользователи будут видеть в ленте публикации от каналов, на которые подписались, а новой аудитории платформа предложит выбрать каналы и настроить ленту под свои интересы.