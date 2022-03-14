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«Яндекс.Музыка» и VK столкнулись с проблемой при загрузке новой музыки зарубежных артистов

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Российские музыкальные стриминговые сервисы «Яндекс.Музыка» и «VK Музыка» столкнулись с проблемами при загрузке новых релизов зарубежных исполнителей, сообщили РБК представители сервисов. 

Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России, отметил представитель «Яндекс.Музыки». «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — отметил он. Представитель «VK Музыки» заявил изданию, что новые релизы некоторых зарубежных исполнителей временно не загружаются, также имеются случаи точечного изъятия треков со стороны артистов, но они являются единичными.

Ранее о приостановке сотрудничества с Россией заявили иностранные музыкальные лейблы Universal, Warner и Sony Music. 

Помимо этого некоторые музыкальные группы, например британская Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор, заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии на фоне начала спецоперации на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных