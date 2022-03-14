«Яндекс.Музыка» и VK столкнулись с проблемой при загрузке новой музыки зарубежных артистов
Доступ к некоторым новым трекам части зарубежных правообладателей пока ограничен в России, отметил представитель «Яндекс.Музыки». «Мы работаем с нашими партнерами над решением вопроса. Каталоги, загруженные на сервис до прошлой недели, доступны в полном объеме», — отметил он. Представитель «VK Музыки» заявил изданию, что новые релизы некоторых зарубежных исполнителей временно не загружаются, также имеются случаи точечного изъятия треков со стороны артистов, но они являются единичными.
Ранее о приостановке сотрудничества с Россией заявили иностранные музыкальные лейблы Universal, Warner и Sony Music.
Помимо этого некоторые музыкальные группы, например британская Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор, заявили, что удалят свои песни со стриминговых сервисов в России и Белоруссии на фоне начала спецоперации на Украине.