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«Царьград»: приставы арестовали счета Google по иску о разблокировке канала на Youtube

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Судебные приставы наложили арест на счета Google для исполнения судебных решений по спору с «Царьградом», сообщает телеканал. Эту информацию «Царьграду» подтвердил партнер юрфирмы Art de Lex (представляет интересы канала) Дмитрий Магоня.

Точная сумма заблокированных средств не называется. Накануне телеканал заявил, что на счетах Google был арестован первый миллиард рублей. Решение было принято в связи с тем, что американская компания проигнорировала решение суда о разблокировке удаленного канала «Царьграда» на принадлежащем ей видеохостинге Youtube.

Аккаунт «Царьграда», который позиционирует себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал», был заблокирован в июле 2020 г. В Google объяснили это тем, что основатель «Царьграда» Константин Малофеев находится под санкциями США с 2014 г. в связи с вооруженным конфликтом на востоке Украины.

В августе 2020 г. учредитель телеканала, компания «Царьград медиа», подала иск в Арбитражный суд Москвы. Она потребовала восстановить свой аккаунт и возместить недополученные в связи с его удалением средства от монетизации контента.

В апреле 2021 г. суд полностью удовлетворил иск и постановил в случае неисполнения решения наложить на Google прогрессирующую неустойку, которая к марту нынешнего года должна была достичь предельной суммы в один миллиард рублей. Если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 г., неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины, сообщал Магоня. Кассационная жалоба Google на решение о необходимости восстановить Youtube-аккаунт «Царьграда» была отклонена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных