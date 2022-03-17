«Царьград»: приставы арестовали счета Google по иску о разблокировке канала на Youtube

В апреле 2021 г. суд полностью удовлетворил иск и постановил в случае неисполнения решения наложить на Google прогрессирующую неустойку, которая к марту нынешнего года должна была достичь предельной суммы в один миллиард рублей. Если Google продолжит не исполнять судебное решение после сентября 2022 г., неустойка будет взиматься без ограничения предельной величины, сообщал Магоня. Кассационная жалоба Google на решение о необходимости восстановить Youtube-аккаунт «Царьграда» была отклонена.