«РИА Новости»: Youtube в России могут заблокировать в ближайшее время

Youtube ранее начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.