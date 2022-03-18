«РИА Новости»: Youtube в России могут заблокировать в ближайшее время
Роскомнадзор может ограничить доступ к видеохостингу Youtube в ближайшие дни, возможно, уже сегодня, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник, близкий к ведомству.
Источник выразил уверенность, что к концу следующей недели Youtube будет заблокирован. «Мне известно, что его должны были заблокировать еще на прошлой неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу», — сообщил собеседник агенству.
Ранее сегодня РКН потребовал от компании Google немедленно прекратить распространение угроз в адрес жителей России на Youtube из-за того, что платформа начала транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии.
В ведомстве заявили, что американские ИТ-компании, в том числе Meta Platforms, в последние недели заняли четкую антироссийскую позицию. На их площадках развернута «целенаправленная кампания по дискредитации российских Вооруженных сил, средств массовой информации, общественных деятелей и государства в целом»
Youtube ранее начал блокировать российские государственные телеканалы по всему миру. В компании пояснили, что такое решение связано с освещением российской спецоперации на Украине. Помимо этого Youtube приостановил в России все функции монетизации, в том числе подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч», а до этого — временно отключил рекламу для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и спецоперации на Украине.
Роскомнадзор потребовал восстановить доступ к каналам российских СМИ и назвал недопустимыми какие-либо ограничения в их отношении. Замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиями и связи Антон Горелкин в свою очередь предупредил, что блокировка YouTube может произойти в ближайшее время, если видеохостинг не выполнит требования Роскомнадзора.