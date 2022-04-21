Marvel Comics приостановит сотрудничество с российскими издательствами

По его словам, с середины лета Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. «Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего новинки и доптиражи по требованию Marvel будут невозможны», — добавил он.