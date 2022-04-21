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Marvel Comics приостановит сотрудничество с российскими издательствами

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Компания Marvel Comics приостановит сотрудничество с российскими издательствами, сообщил владелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в своем Telegram-канале. 

«Вчера представители Marvel разослали российским партнерам письмо с уведомлением о том, что с лета приостанавливают сотрудничество на неопределенный срок. Это сообщили мне несколько российских издателей Marvel», — написал Чернявский.

По его словам, с середины лета Marvel перестанет продавать и продлевать лицензии на выпуск своих комиксов на русском языке. «Все, что куплено сейчас, нужно успеть выпустить в ближайшие два-три месяца, после чего новинки и доптиражи по требованию Marvel будут невозможны», — добавил он. 

Издательство «Эксмо» в свою очередь сообщило ТАСС, что говорить об исчезновении комиксов Marvel с полок российских магазинов пока преждевременно. «Действительно, мы получили такое письмо [о приостановке сотрудничества]. Однако юридической возможности для расторжения договоров нет, и мы находимся в переговорном процессе», — сообщил гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев.

Ранее стало известно, что серия книг о Гарри Поттере станет недоступной в электронных каталогах MyBook и «Литрес» по решению правообладателя. Издательская группа «Азбука-Аттикус» уточнила порталу DTF, что бумажные книги о Гарри Поттере продолжат продаваться и переиздаваться на русском языке. Снятие с продажи серии романов также подтвердили в «Литрес». 

«Коммерсантъ» также сообщал, что работу с российскими издательствами на фоне операции российских войск на Украине приостановили писатели Стивен Кинг («Зеленая миля»), Нил Гейман («Звездная пыль», «Американские боги»), канадский романист Линвуд Баркли, польский фантаст Адам Пшехшта и британский бизнесмен Ричард Брэнсон. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных