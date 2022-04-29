«Коммерсантъ» сообщил о продаже в даркнете доступа к Spotify и Netflix
Десятки объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и др появились на русскоязычных площадках в даркнете, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Стоимость аккаунтов начинается от 20 руб. в зависимости от продавца и длительности подписки. После начала спецоперации на Украине эти сервисы прекратили работать в России.
Эксперты рассказали, что мошенники часто представляются как магазины цифровых товаров и завлекают клиентов сервисом, например, автоматической выдачей товара или круглосуточной технической поддержкой. Как правило, такие обещания — обман, подчеркнули в «Лаборатории Касперского».
Издание также нашло около 50 объявлений на Авито о присоединении к зарубежному семейному аккаунту Spotify, а также 4 объявления о продаже доступа к Netflix и 25 объявлений о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe. «Авито» не прокомментировал ситуацию.
Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач рассказал, что на одном из специализированных маркетплейсов в рунете есть 57 продавцов доступа к Spotify, а в феврале их было 70. За последний месяц некоторые продавцы подняли цны на 30%, добавил он. Руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что около 40% таких объявлений принадлежат мошенникам, однако это нельзя проверить, пока не купишь товар. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко сообщил, что мошенники часто продают доступ к краденным аккаунтам. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным покупателя, а также попытаться выманить деньги.