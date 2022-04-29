«Коммерсантъ» сообщил о продаже в даркнете доступа к Spotify и Netflix

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач рассказал, что на одном из специализированных маркетплейсов в рунете есть 57 продавцов доступа к Spotify, а в феврале их было 70. За последний месяц некоторые продавцы подняли цны на 30%, добавил он. Руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что около 40% таких объявлений принадлежат мошенникам, однако это нельзя проверить, пока не купишь товар. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко сообщил, что мошенники часто продают доступ к краденным аккаунтам. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным покупателя, а также попытаться выманить деньги.