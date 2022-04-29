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«Коммерсантъ» сообщил о продаже в даркнете доступа к Spotify и Netflix

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Десятки объявлений о продаже доступа к Spotify Premium, Netflix Premium и др появились на русскоязычных площадках в даркнете, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». Стоимость аккаунтов начинается от 20 руб. в зависимости от продавца и длительности подписки. После начала спецоперации на Украине эти сервисы прекратили работать в России.

Эксперты рассказали, что мошенники часто представляются как магазины цифровых товаров и завлекают клиентов сервисом, например, автоматической выдачей товара или круглосуточной технической поддержкой. Как правило, такие обещания — обман, подчеркнули в «Лаборатории Касперского».

Издание также нашло около 50 объявлений на Авито о присоединении к зарубежному семейному аккаунту Spotify, а также 4 объявления о продаже доступа к Netflix и 25 объявлений о продаже доступа к бесплатному VPN-сервису Windscribe. «Авито» не прокомментировал ситуацию.

Сооснователь проекта StopPhish Юрий Другач рассказал, что на одном из специализированных маркетплейсов в рунете есть 57 продавцов доступа к Spotify, а в феврале их было 70. За последний месяц некоторые продавцы подняли цны на 30%, добавил он. Руководитель департамента исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров отметил, что около 40% таких объявлений принадлежат мошенникам, однако это нельзя проверить, пока не купишь товар. Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Леонид Безвершенко сообщил, что мошенники часто продают доступ к краденным аккаунтам. Злоумышленники могут получить доступ к личным данным покупателя, а также попытаться выманить деньги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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