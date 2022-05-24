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Совет директоров VK возглавил пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Куприянов

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Пресс-секретарь председателя правления «Газпрома» Сергей Куприянов назначен председателем совета директоров VK, сообщила компания.

«VK Company Limited объявляет об изменениях в совете директоров и назначении председателя совета. Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора», — указано в сообщении (цитата по ТАСС). Там напомнили, что Куприянов был пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» с 2003 г., а с 2019 г. возглавил департамент компании.

Также исполнительный вице-президент Газпромбанка Мария Зыбина была назначена на должность неисполнительного директора совета директоров VK. «В совет директоров VK на должность неисполнительного директора также назначена Мария Зыбина. Она является исполнительным вице-президентом Газпромбанка, отвечает за управление цифровыми активами. Мария работает в финансовом секторе более 20 лет», — рассказали в компании.

12 мая компания сообщила, что сооснователь VK Дмитрий Гришин покинул пост неисполнительного директора и председателя совета директоров компании. Гришин вместе с Юрием Мильнером и Григорием Фингером основали в 2005 г. Mail.ru, которая в 2014 г. стала контролирующим акционером «ВКонтакте». Гришин возглавлял холдинг с 2012 г.

В начале этого года собственники VK поменялись, и компанию возглавил Владимир Кириенко. С 2016 г. он занимал пост первого вице-президента «Ростелекома». 23 февраля этого года Кириенко попал под персональные санкции США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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