Совет директоров VK возглавил пресс-секретарь главы правления «Газпрома» Куприянов

«VK Company Limited объявляет об изменениях в совете директоров и назначении председателя совета. Председателем совета директоров компании назначен Сергей Куприянов. Он вошел в совет 14 декабря 2021 года в качестве неисполнительного директора», — указано в сообщении (цитата по ТАСС). Там напомнили, что Куприянов был пресс-секретарем председателя правления «Газпрома» с 2003 г., а с 2019 г. возглавил департамент компании.