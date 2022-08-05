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В Google назвали причину удаления YouTube-канала Дмитрия Пучкова

Ведомости

YouTube-канал Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, был удален после третьего предупреждения. Блогер нарушил политику платформы в отношении разжигания ненависти. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Google (владеет YouTube).

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — рассказали в компании. В Google пояснили, что на платформе не место контенту, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия». Это относится и к военному конфликту на Украине.

Отмечается, что аккаунт блогера получил третий страйк за 90 дней. Согласно правилам платформы, после трех предупреждений канал удаляется.

Накануне Пучков сообщил, что его профиль удалили за «нарушение правил сообщества». При этом блогер настаивал, что ранее не получал от Google никаких уведомлений и предупреждений. На момент удаления канал Пучкова насчитывал 3 млн подписчиков.

На платформе Гоблин был известен своими закадровыми переводами популярных фильмов, сериалов и видеоигр («Криминальное чтиво», «Матрица» и др.). Также Пучков снимал ролики, посвященные истории и политике, в том числе затрагивал темы, связанные с ситуацией на Украине.

Удаление канала блогера не оставило равнодушным председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!» — написал он в комментариях под постом в паблике Гоблина во «ВКонтакте».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных