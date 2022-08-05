В Google назвали причину удаления YouTube-канала Дмитрия Пучкова
«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — рассказали в компании. В Google пояснили, что на платформе не место контенту, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия». Это относится и к военному конфликту на Украине.
Отмечается, что аккаунт блогера получил третий страйк за 90 дней. Согласно правилам платформы, после трех предупреждений канал удаляется.
Накануне Пучков сообщил, что его профиль удалили за «нарушение правил сообщества». При этом блогер настаивал, что ранее не получал от Google никаких уведомлений и предупреждений. На момент удаления канал Пучкова насчитывал 3 млн подписчиков.
На платформе Гоблин был известен своими закадровыми переводами популярных фильмов, сериалов и видеоигр («Криминальное чтиво», «Матрица» и др.). Также Пучков снимал ролики, посвященные истории и политике, в том числе затрагивал темы, связанные с ситуацией на Украине.
Удаление канала блогера не оставило равнодушным председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. «Держитесь, тезка! Мы за Вас отомстим!» — написал он в комментариях под постом в паблике Гоблина во «ВКонтакте».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса