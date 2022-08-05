В Google назвали причину удаления YouTube-канала Дмитрия Пучкова

«Мы удалили контент с канала Дмитрия Пучкова и вынесли ему предупреждение (страйк) за нарушение нашей политики в отношении разжигания ненависти», — рассказали в компании. В Google пояснили, что на платформе не место контенту, в котором «отрицаются, преуменьшаются или тривиализируются хорошо задокументированные события насилия». Это относится и к военному конфликту на Украине.