Клишас счел преждевременным предложение о разблокировке Instagram
Прежде чем говорить о том, что Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) начал себя «хорошо вести» и его следует разблокировать в России, необходимо услышать позицию самого руководства соцсети. Так сенатор Андрей Клишас прокомментировал соответствующее предложение лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева.
«А что значит "хорошо себя вести"? Соцсеть поменяла свою политику и решила соблюдать российские законы? Хорошо бы услышать позицию Instagram по данному вопросу», – написал он в своем Telegram-канале.
В ходе сегодняшнего заседания Госдумы Нечаев поднял вопрос о разблокировке соцсети. По его словам, вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания на платформе. Нечаев добавил, что запрет Instagram в России не останавливает граждан страны от использования соцсети с помощью VPN-сервисов.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что Instagram может быть разблокирован в том случае, если изменит свою политику и принесет официальные извинения.
В марте вице-президент Meta Ник Клегг подчеркивал, что на платформах компании не допускается публикация призывов к убийству глав государств и насилию против «русских в целом». Горелкин в ответ заявил, что таких действий недостаточно, и назвал решения Meta «половинчатыми».
21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.
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