Клишас счел преждевременным предложение о разблокировке Instagram

21 марта Тверской суд Москвы признал американскую компанию Meta экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Причиной для этого стало «размещение, распространение и непринятие мер по блокировке материалов» с призывами к насилию, которые касались российских военных. Instagram и Facebook (также принадлежит Meta) на территории России были заблокированы.