Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио
Исполнитель песни Gangstaʼs Paradise рэпер Coolio умер в возрасте 59 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта Джареза Поузи. Официальная причина смерти неизвестна. По словам менеджера, медики подозревают, что у Coolio остановилось сердце.
Менеджер Coolio рассказал, что поздно вечером в среду рэпер был в гостях у своего друга. Он пошел в ванную, но когда не вышел через некоторое время, друг продолжал звать его, и в конце концов вошел и нашел музыканта лежащим на полу. Менеджер вызвал скорую помощь в его дом в Лос-Анджелесе около 16:00. Когда врачи прибыли туда, констатировали смерть исполнителя.
Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте смерти Coolio не было найдено наркотиков. Вскрытие и токсикологический тест будут использованы для определения официальной причины смерти.
Coolio, настоящее имя которого Артис Леон Айви-младший, появился на рэп-сцене Лос-Анджелеса в конце 80-х, но стал всемирно известен в 1995 г., когда выпустил песню «Gangsta's Paradise» для саундтрека к фильму Мишель Пфайффер «Опасные умы».
Песня достигла №1 и оставалась там в течение 3 недель, а затем стала самым продаваемым синглом 1995 года в США. Coolio получил «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.
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