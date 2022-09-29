Газета
Медиа

Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Ведомости

Исполнитель песни Gangstaʼs Paradise рэпер Coolio умер в возрасте 59 лет, сообщил портал TMZ со ссылкой на менеджера музыканта Джареза Поузи. Официальная причина смерти неизвестна. По словам менеджера, медики подозревают, что у Coolio остановилось сердце.

Менеджер Coolio рассказал, что поздно вечером в среду рэпер был в гостях у своего друга. Он пошел в ванную, но когда не вышел через некоторое время, друг продолжал звать его, и в конце концов вошел и нашел музыканта лежащим на полу. Менеджер вызвал скорую помощь в его дом в Лос-Анджелесе около 16:00. Когда врачи прибыли туда, констатировали смерть исполнителя.

Источники в правоохранительных органах сообщили, что на месте смерти Coolio не было найдено наркотиков. Вскрытие и токсикологический тест будут использованы для определения официальной причины смерти.

Coolio, настоящее имя которого Артис Леон Айви-младший, появился на рэп-сцене Лос-Анджелеса в конце 80-х, но стал всемирно известен в 1995 г., когда выпустил песню «Gangsta's Paradise» для саундтрека к фильму Мишель Пфайффер «Опасные умы».

Песня достигла №1 и оставалась там в течение 3 недель, а затем стала самым продаваемым синглом 1995 года в США. Coolio получил «Грэмми» за лучшее сольное исполнение рэпа.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных