Умер автор песни Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Менеджер Coolio рассказал, что поздно вечером в среду рэпер был в гостях у своего друга. Он пошел в ванную, но когда не вышел через некоторое время, друг продолжал звать его, и в конце концов вошел и нашел музыканта лежащим на полу. Менеджер вызвал скорую помощь в его дом в Лос-Анджелесе около 16:00. Когда врачи прибыли туда, констатировали смерть исполнителя.