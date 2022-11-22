Газета
Медиа

WP: Associated Press уволило автора заметки про падение «российских ракет» в Польше

Ведомости

Международное информационное агентство Associated Press уволило 35-летнего корреспондента Джеймса Лапорту, предоставившего недостоверную информацию об инциденте с попаданием ракеты по территории Польши, пишет The Washington Post.

Вскоре после инцидента 15 ноября AP опубликовало новостную заметку Лапорты, в которой тот со ссылкой на неназванного «высокопоставленного сотрудника разведки США» сообщил о попадании «российских ракет» на территорию Польши. Эта новость быстро разошлась по лентам СМИ по всему миру, усилив опасения резкой эскалации в связи с предполагаемым ударом России по территории страны - участницы НАТО.

Позднее официальные лица в ЕС и НАТО уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, вероятно, была запущена украинской системой ПВО. AP позже исправило заметку, опубликовав пояснение, в котором сообщило об ошибке своего источника.

«Когда наши стандарты нарушаются, мы должны предпринять шаги, необходимые для защиты целостности новостного репортажа. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основаны на отдельных инцидентах», – заявили в AP.

При этом внутренняя рабочая переписка показала путаницу и недопонимание между сотрудниками при подготовке заметки, отмечает WP. Так, редактор после получения заметки Лапорты спросил, не требуется ли в данном случае подтверждение другого источника и или представителей Польши. Второй же редактор выступил «за» публикацию, пояснив, что не может представить себе ошибку сотрудника американской разведки в этом вопросе. Сам журналист при этом заявил редакторам, что старший менеджер уже проверил его источник. Это создало у них впечатление, что источник информации по инциденту с ракетой был одобрен, хотя в действительности источник получал одобрение лишь по нескольким предыдущим инфоповодам. 

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию». 16 ноября президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Как украинская ракета могла упасть в Польше: версии экспертов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных