WP: Associated Press уволило автора заметки про падение «российских ракет» в Польше
Международное информационное агентство Associated Press уволило 35-летнего корреспондента Джеймса Лапорту, предоставившего недостоверную информацию об инциденте с попаданием ракеты по территории Польши, пишет The Washington Post.
Вскоре после инцидента 15 ноября AP опубликовало новостную заметку Лапорты, в которой тот со ссылкой на неназванного «высокопоставленного сотрудника разведки США» сообщил о попадании «российских ракет» на территорию Польши. Эта новость быстро разошлась по лентам СМИ по всему миру, усилив опасения резкой эскалации в связи с предполагаемым ударом России по территории страны - участницы НАТО.
Позднее официальные лица в ЕС и НАТО уточнили, что речь идет об одной ракете, которая, вероятно, была запущена украинской системой ПВО. AP позже исправило заметку, опубликовав пояснение, в котором сообщило об ошибке своего источника.
«Когда наши стандарты нарушаются, мы должны предпринять шаги, необходимые для защиты целостности новостного репортажа. Мы не принимаем эти решения легкомысленно, и они не основаны на отдельных инцидентах», – заявили в AP.
При этом внутренняя рабочая переписка показала путаницу и недопонимание между сотрудниками при подготовке заметки, отмечает WP. Так, редактор после получения заметки Лапорты спросил, не требуется ли в данном случае подтверждение другого источника и или представителей Польши. Второй же редактор выступил «за» публикацию, пояснив, что не может представить себе ошибку сотрудника американской разведки в этом вопросе. Сам журналист при этом заявил редакторам, что старший менеджер уже проверил его источник. Это создало у них впечатление, что источник информации по инциденту с ракетой был одобрен, хотя в действительности источник получал одобрение лишь по нескольким предыдущим инфоповодам.
15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. В Минобороны РФ заявили, что Россия не наносила ударов вблизи украинско-польской границы. Произошедшее в ведомстве охарактеризовали как «намеренную провокацию». 16 ноября президент США Джо Байден на встрече с лидерами стран G7 и НАТО заявил, что удар по территории Польши был нанесен украинской ракетой противовоздушной обороны (ПВО).
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