WP: Associated Press уволило автора заметки про падение «российских ракет» в Польше

При этом внутренняя рабочая переписка показала путаницу и недопонимание между сотрудниками при подготовке заметки, отмечает WP. Так, редактор после получения заметки Лапорты спросил, не требуется ли в данном случае подтверждение другого источника и или представителей Польши. Второй же редактор выступил «за» публикацию, пояснив, что не может представить себе ошибку сотрудника американской разведки в этом вопросе. Сам журналист при этом заявил редакторам, что старший менеджер уже проверил его источник. Это создало у них впечатление, что источник информации по инциденту с ракетой был одобрен, хотя в действительности источник получал одобрение лишь по нескольким предыдущим инфоповодам.