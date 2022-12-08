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«Папины дочки» вернутся в эфир спустя 10 лет

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СТС покажет новые эпизоды сериала «Папины дочки» в 2023 г., съемки начнутся в ближайшее время, говорится в сообщении телеканала в Telegram.

«Культовый сериал "Папины дочки" вернется на СТС спустя десять лет. За производство новых серий отвечает START, а режиссерское кресло снова займет Александр Жигалкин. Съемки проекта стартуют в ближайшее время», – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Подробности сериала и актерский состав пока не раскрываются.

Первый эпизод сериала вышел 3 сентября 2007 г. Всего было снято 20 сезонов и 410 эпизодов, последний из которых вышел в 2013 г. В нем представлены повзрослевшие «папины дочки», некоторые из которых уже вышли замуж и даже родили детей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных