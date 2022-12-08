«Папины дочки» вернутся в эфир спустя 10 лет

Первый эпизод сериала вышел 3 сентября 2007 г. Всего было снято 20 сезонов и 410 эпизодов, последний из которых вышел в 2013 г. В нем представлены повзрослевшие «папины дочки», некоторые из которых уже вышли замуж и даже родили детей.