«Папины дочки» вернутся в эфир спустя 10 лет
СТС покажет новые эпизоды сериала «Папины дочки» в 2023 г., съемки начнутся в ближайшее время, говорится в сообщении телеканала в Telegram.
Подробности сериала и актерский состав пока не раскрываются.
Первый эпизод сериала вышел 3 сентября 2007 г. Всего было снято 20 сезонов и 410 эпизодов, последний из которых вышел в 2013 г. В нем представлены повзрослевшие «папины дочки», некоторые из которых уже вышли замуж и даже родили детей.
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