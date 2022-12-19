Маск спросил пользователей Twitter, стоит ли ему продолжать возглавлять компанию
Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск запустил на своей странице в соцсети голосование, стоит ли ему покинуть пост главы этой компании.
«Должен ли я уйти с поста главы Twitter? Я буду придерживаться результатов этого опроса», – написал Маск.
На данный момент более 56% респондентов проголосовали «за» отставку Маска, 43% – против. Голосование завершится через четыре часа.
Вскоре после запуска опроса Маск также написал в Twitter: «Будьте осторожны в своих желаниях, так как они могут сбыться». А еще позднее он написал: «Те, кто хочет власти, — это те, кто меньше всего ее заслуживает».
Маск официально стал владельцем Twitter 27 октября, стоимость сделки составила $44 млрд. Помимо Twitter и Tesla он владеет компанией SpaceX. В своем аккаунте Маск объяснил покупку социальной сети желанием создать площадку, «где широкий спектр убеждений может обсуждаться в здоровой обстановке, не прибегая к насилию». 22 ноября предприниматель сообщил, что число пользователей социальной сети достигло рекордного количества в 259,4 млн человек.
Ранее газета The New York Times ранее писала, Twitter приостановил действие учетных записей нескольких американских журналистов, в частности корреспондентов телекомпании CNN, газеты The Washington Post, порталов The Intercept и Mashable, а также нескольких независимых журналистов. По словам бизнесмена, владельцы заблокированных учетных записей публиковали его местоположение в реальном времени, «фактически давая координаты для убийства, что является очевидным нарушением правил» социальной сети.
До этого Маск сообщил, что планирует «амнистировать» всех заблокированных пользователей. По информации Bloomberg, предприниматель также намерен отменить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter.