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«Известия»: власти планируют увеличить аудиторию российских соцсетей на 25%

Ведомости

Правительство России рассчитывает увеличить к 2030 г. аудиторию российских соцсетей и мессенджеров на 25%, а некоторых других цифровых сервисов – в разы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную кабмином дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО).

В соответствии с документом, аудитория российских соцсетей и мессенджеров к концу десятилетия составит 120 млн пользователей, видеохостинга RuTube – увеличится до 48 млн, т. е. почти в два раза, а сервиса коротких видео Yappi – увеличится в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков.

Как обращает внимание издание, наибольший рост аудитории в соответствии с дорожной картой покажет онлайн-кинотеатр «Ростелекома» Wink: число его пользователей к 2030 г. вырастет сразу в девять раз и составит, как ожидается, 83 млн абонентов. При этом у его крупнейшего конкурента ivi.ru в 2022 г. было менее 35 млн абонентов. Представитель «Ростелекома» пояснил, что в дорожной карте речь идет о технической емкости видеосервиса – числе абонентов, которых он может обслужить.

«Это могут быть смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, планшеты, ОТТ-приставки. С учетом развития у одного клиента может быть не менее двух и до пяти устройств, на которых он может просматривать Wink», – рассказал он.

Опрошенные изданием эксперты отмечают достижимость заявленных в документе показателей, особенно по части соцсетей и мессенджеров, однако директор Института исследований интернета Карен Казарян обратил внимание на то, что уже существующая и будущая конкуренция между одними только российскими сервисами, не говоря о конкуренции с иностранными аналогами, может помешать добиться этих цифр.

«Сложно, к примеру, представить российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более половины нынешнего населения РФ, ведь есть множество альтернативных ресурсов», – считает он.

В сегменте онлайн-кинотеатров действительно может заметно увеличиться аудитория, однако это еще не гарантирует аналогичного роста числа платных подписчиков, обратил внимание гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных