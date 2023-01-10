«Известия»: власти планируют увеличить аудиторию российских соцсетей на 25%

Как обращает внимание издание, наибольший рост аудитории в соответствии с дорожной картой покажет онлайн-кинотеатр «Ростелекома» Wink: число его пользователей к 2030 г. вырастет сразу в девять раз и составит, как ожидается, 83 млн абонентов. При этом у его крупнейшего конкурента ivi.ru в 2022 г. было менее 35 млн абонентов. Представитель «Ростелекома» пояснил, что в дорожной карте речь идет о технической емкости видеосервиса – числе абонентов, которых он может обслужить.