«Известия»: власти планируют увеличить аудиторию российских соцсетей на 25%
Правительство России рассчитывает увеличить к 2030 г. аудиторию российских соцсетей и мессенджеров на 25%, а некоторых других цифровых сервисов – в разы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на утвержденную кабмином дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение» (НОПО).
В соответствии с документом, аудитория российских соцсетей и мессенджеров к концу десятилетия составит 120 млн пользователей, видеохостинга RuTube – увеличится до 48 млн, т. е. почти в два раза, а сервиса коротких видео Yappi – увеличится в 4,5 раза — до 18,5 млн подписчиков.
Как обращает внимание издание, наибольший рост аудитории в соответствии с дорожной картой покажет онлайн-кинотеатр «Ростелекома» Wink: число его пользователей к 2030 г. вырастет сразу в девять раз и составит, как ожидается, 83 млн абонентов. При этом у его крупнейшего конкурента ivi.ru в 2022 г. было менее 35 млн абонентов. Представитель «Ростелекома» пояснил, что в дорожной карте речь идет о технической емкости видеосервиса – числе абонентов, которых он может обслужить.
«Это могут быть смарт-ТВ, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, планшеты, ОТТ-приставки. С учетом развития у одного клиента может быть не менее двух и до пяти устройств, на которых он может просматривать Wink», – рассказал он.
Опрошенные изданием эксперты отмечают достижимость заявленных в документе показателей, особенно по части соцсетей и мессенджеров, однако директор Института исследований интернета Карен Казарян обратил внимание на то, что уже существующая и будущая конкуренция между одними только российскими сервисами, не говоря о конкуренции с иностранными аналогами, может помешать добиться этих цифр.
«Сложно, к примеру, представить российский онлайн-кинотеатр с аудиторией более половины нынешнего населения РФ, ведь есть множество альтернативных ресурсов», – считает он.
В сегменте онлайн-кинотеатров действительно может заметно увеличиться аудитория, однако это еще не гарантирует аналогичного роста числа платных подписчиков, обратил внимание гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.