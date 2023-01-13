Матвиенко потребовала освободить шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема
Россия требует немедленного освобождения шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, задержанного в Латвии, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Тем, кто не придерживается методички, просто грубо затыкают рот. Один из последних примеров — задержание шеф-редактора агентства Sputnik Литва Марата Касема, чьего немедленного освобождения мы требуем и будем прилагать все усилия для того, чтобы он был освобожден», — подчеркнула Матвиенко (цитата по «РИА Новости»).
Журналист уже переведен в рижскую Центральную тюрьму. Его защита пока не получила материалы дела, на обжалование решения суда у нее есть десять дней. В «Sputnik Ближнее зарубежье» добавили, что журналист – гражданин Латвии, последние несколько лет работавший в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». В Латвию он прилетел 30 декабря по семейным обстоятельствам.
В МИД России случившееся расценили как проявление «бесчеловечного и подлого террора латвийского режима против любого инакомыслия». Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Российский фонд мира, возглавляемый им, уже занимается поиском юридической помощи для Касема. Также фонд возьмет на себя выплату штрафа в сто месячных окладов, который грозит журналисту.