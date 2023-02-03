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RT DE Productions объявила о прекращении журналистской деятельности

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Компания RT DE Productions объявила прекращении работы в Германии, передает пресс-служба «RT на русском» в Telegram-канале.

«Сегодня абсурдное решение немецкого регулятора MABB было поддержано судом Германии. RT DE Productions должна прекратить вещание телеканала RT DE», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе отметили, что компания RT DE Productions не только не является вещателем, но и с начала марта прекратила производство любых программ для телеканала RT DE, а также остановила использование студий в Германии.

Телеканал RT France ранее также объявил о прекращении деятельности из-за блокировки счетов во Франции. В заявлении подчеркивается, что закрытие RT France при «молчаливом согласии» других СМИ – это опасный путь и следом в такой же ситуации могут оказаться другие издания.

С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных