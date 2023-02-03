RT DE Productions объявила о прекращении журналистской деятельности
Компания RT DE Productions объявила прекращении работы в Германии, передает пресс-служба «RT на русском» в Telegram-канале.
«Сегодня абсурдное решение немецкого регулятора MABB было поддержано судом Германии. RT DE Productions должна прекратить вещание телеканала RT DE», – отмечается в сообщении.
В пресс-службе отметили, что компания RT DE Productions не только не является вещателем, но и с начала марта прекратила производство любых программ для телеканала RT DE, а также остановила использование студий в Германии.
Телеканал RT France ранее также объявил о прекращении деятельности из-за блокировки счетов во Франции. В заявлении подчеркивается, что закрытие RT France при «молчаливом согласии» других СМИ – это опасный путь и следом в такой же ситуации могут оказаться другие издания.
С начала спецоперации на территории Украины российские СМИ неоднократно попадали под ограничения со стороны ЕС, США и Великобритании. 2 марта Европейский союз объявил о приостановке вещания двух российских СМИ – Sputnik и RT, в том числе RT English, RT UK, RT Germany, RT France и RT Spanish. Лицензию на вещание телеканала RT также отозвали медиарегуляторы Великобритании, Австрии и Канады. Под ограничениями на YouТube находятся 36 аккаунтов, в числе которых RT, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и др.