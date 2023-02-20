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ФАС поручила ТНТ сделать рекламу тише

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Федеральная антимонопольная служба предписала телеканалу «ТНТ» снизить уровень громкости рекламы, сообщается на сайте регулятора.

«В эфире телеканала "ТНТ" уровень громкости объявления о последующей трансляции рекламы превышал средний уровень громкости звука прерываемой им телепередачи. В связи с этим комиссия антимонопольной службы признала компанию "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ" виновной в нарушении рекламного законодательства [ч. 12 ст. 14 Закона о рекламе]», – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ФАС поступило несколько обращений о том, что уровень громкости рекламы на ТНТ слишком высокий. «В Законе о рекламе установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие. Так, в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости», – напомнили в ФАС.

В связи с этим ТНТ предписали устранить нарушение в течение 30 дней. Если этого не произойдет, телеканал может быть оштрафован на сумму до 500 000 руб.

ФАС возбудила дело в отношении ТНТ еще в начале января. Ранее по аналогичным делам ФАС уже оштрафовала РЕН ТВ и НТВ на 100 000 руб., CNN — на 200 000 руб.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на ограничение громкости рекламы на телевидении и радио, еще в 2014 г. При трансляции рекламы уровень ее громкости не должен превышать средний уровень громкости звука прерываемой программы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных