ФАС поручила ТНТ сделать рекламу тише

Уточняется, что в ФАС поступило несколько обращений о том, что уровень громкости рекламы на ТНТ слишком высокий. «В Законе о рекламе установлен запрет на ее излишнее звуковое воздействие. Так, в телепрограммах запрещена реклама, звук которой превышает средний уровень их громкости», – напомнили в ФАС.