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Экс-глава онлайн-кинотеатра Premier возглавила совет директоров «МТС медиа»

Ведомости

Бывший генеральный директор онлайн-кинотеатра Premier Софья Митрофанова избрана председателем совета директоров «МТС медиа» («дочка» МТС), сообщили в компании.

Уточняется, что она вошла в состав совета директоров как независимый член. Такой статус в совете директоров имеют еще три человека – Сергей Титинков, Александр Плотников, Елена Бальмонт.

О том, что Митрофанова покинет пост гендиректора Premier, который она занимала с августа 2021 г., стало известно в январе. Она тогда пояснила «Ведомостям», что хочет «большего погружения в продюсирование».

Опыт работы Митрофановой в индустрии – более 15 лет. В 2006–2011 гг. руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group. В 2012–2016 гг. была директором по продажам в компании The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки в сфере VOD (видео по запросу) в России и на территориях бывшего СССР. В 2016–2018 гг. занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви». В 2018–2020 гг. она была генпродюсером онлайн-кинотеатра Okko, а также участвовала в продюсировании и запуске сериалов.

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В августе на должность креативного директора в «МТС медиа» был назначен бывший креативный директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Илья Бурец. Он будет заниматься развитием производства оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра Kion (входит в «МТС медиа»).

«МТС медиа» создана в сентябре 2019 г. Компания работает как оператор по доставке пакетов телевизионных каналов в четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV и ОТТ, а также собирает и запускает из лицензионного контента ТВ-каналы собственного семейства JAM, производит оригинальный контент. В 2021 г. компания запустила видеосервис Kion, который также занимается производством собственных оригинальных сериалов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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