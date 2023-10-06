Экс-глава онлайн-кинотеатра Premier возглавила совет директоров «МТС медиа»

Опыт работы Митрофановой в индустрии – более 15 лет. В 2006–2011 гг. руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group. В 2012–2016 гг. была директором по продажам в компании The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки в сфере VOD (видео по запросу) в России и на территориях бывшего СССР. В 2016–2018 гг. занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви». В 2018–2020 гг. она была генпродюсером онлайн-кинотеатра Okko, а также участвовала в продюсировании и запуске сериалов.