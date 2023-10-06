Экс-глава онлайн-кинотеатра Premier возглавила совет директоров «МТС медиа»
Уточняется, что она вошла в состав совета директоров как независимый член. Такой статус в совете директоров имеют еще три человека – Сергей Титинков, Александр Плотников, Елена Бальмонт.
О том, что Митрофанова покинет пост гендиректора Premier, который она занимала с августа 2021 г., стало известно в январе. Она тогда пояснила «Ведомостям», что хочет «большего погружения в продюсирование».
Опыт работы Митрофановой в индустрии – более 15 лет. В 2006–2011 гг. руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group. В 2012–2016 гг. была директором по продажам в компании The Walt Disney Company CIS, отвечала за сделки в сфере VOD (видео по запросу) в России и на территориях бывшего СССР. В 2016–2018 гг. занимала пост директора по контенту видеосервиса «Иви». В 2018–2020 гг. она была генпродюсером онлайн-кинотеатра Okko, а также участвовала в продюсировании и запуске сериалов.
В августе на должность креативного директора в «МТС медиа» был назначен бывший креативный директор департамента собственного производства онлайн-кинотеатра «Иви» Илья Бурец. Он будет заниматься развитием производства оригинальных проектов для онлайн-кинотеатра Kion (входит в «МТС медиа»).
«МТС медиа» создана в сентябре 2019 г. Компания работает как оператор по доставке пакетов телевизионных каналов в четырех средах – кабельное, спутниковое телевидение, IPTV и ОТТ, а также собирает и запускает из лицензионного контента ТВ-каналы собственного семейства JAM, производит оригинальный контент. В 2021 г. компания запустила видеосервис Kion, который также занимается производством собственных оригинальных сериалов.