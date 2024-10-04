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Музыкальные сервисы в России с 4 октября начнут маркировать иноагентов

Следить за соблюдением требований на платформах будет Роскомнадзор
Ведомости

С 4 октября российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» начали маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено. Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов», – написал он.

Горелкин отметил, что благодаря такой мере пользователи сервисов смогут принять «осознанное решение», хотят ли они поддерживать иноагентов. Он напомнил, что от количества прослушиваний зависит размер роялти артиста.

Роскомнадзор будет внимательно следить за соблюдением требований на платформах и при нарушениях принимать меры, подчеркнул депутат.

На момент написания новости маркировка у исполнителей-иноагентов в упомянутых сервисах еще не появилась, убедился корреспондент «Ведомостей».

Сейчас в реестр иноагентов включены около 20 российских музыкантов, включая Земфиру, Монеточку, Noize MC (считается в России иноагентом) , Леву Би-2, Моргенштерна (все признаны в РФ иноагентами) и др.

В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России. В Российском авторском обществе (РАО) рассказали изданию, что музыканты-иноагенты «приравниваются к правообладателям из недружественных стран». Роялти поступает на специальный рублевый счет «О» и может быть выведен только с разрешения правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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