Музыкальные сервисы в России с 4 октября начнут маркировать иноагентов

В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России. В Российском авторском обществе (РАО) рассказали изданию, что музыканты-иноагенты «приравниваются к правообладателям из недружественных стран». Роялти поступает на специальный рублевый счет «О» и может быть выведен только с разрешения правительства.