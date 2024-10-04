Музыкальные сервисы в России с 4 октября начнут маркировать иноагентов

Музыкальные сервисы в России с 4 октября начнут маркировать иноагентовСледить за соблюдением требований на платформах будет Роскомнадзор
«Детали технической реализации довольно долго обсуждались с отраслью, но решение было найдено. Иноагенты больше не смогут скрывать свой статус от пользователей музыкальных сервисов», – написал он.
Горелкин отметил, что благодаря такой мере пользователи сервисов смогут принять «осознанное решение», хотят ли они поддерживать иноагентов. Он напомнил, что от количества прослушиваний зависит размер роялти артиста.
Роскомнадзор будет внимательно следить за соблюдением требований на платформах и при нарушениях принимать меры, подчеркнул депутат.
На момент написания новости маркировка у исполнителей-иноагентов в упомянутых сервисах еще не появилась, убедился корреспондент «Ведомостей».
Сейчас в реестр иноагентов включены около 20 российских музыкантов, включая Земфиру, Монеточку, Noize MC (считается в России иноагентом) , Леву Би-2, Моргенштерна (все признаны в РФ иноагентами) и др.
В июле 2023 г. опрошенные артисты-иноагенты заявили РБК, что больше не получают выплаты за публичное воспроизведение своей музыки в России. В Российском авторском обществе (РАО) рассказали изданию, что музыканты-иноагенты «приравниваются к правообладателям из недружественных стран». Роялти поступает на специальный рублевый счет «О» и может быть выведен только с разрешения правительства.