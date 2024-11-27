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Российский рекламный рынок вырос на 25% за три квартала 2024 года

Ведомости

Рекламный рынок в России с января по сентябрь увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка составил 620 млрд руб., следует из отчета комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

По данным АКАР, относительно кризисного 2022 г. рынок за девять месяцев вырос на 63%. В ассоциации подчеркнули, что рекламный рынок страны демонстрирует впечатляющий рост на протяжении двух лет подряд.

«При этом все основные сегменты отечественного рекламного рынка продемонстрировали двузначную положительную динамику, причем в текущем году третий квартал подряд», – говорится в сообщении.

Среди сегментов рекламного рынка наибольший рост показал сегмент Out of Home – 38%, увеличившийся на 61,5–62,5 млрд руб. Сегмент аудиорекламы вырос на 28% год к году (до 17,3–17,5 млрд руб.), а видеорекламы – на 26% (189–191 млрд руб.). Реклама в интернет-сервисах увеличилась на 23% (до 331–333 млрд руб., а сегмент рекламы в издательском бизнесе продемонстрировал рост в 12% (до 17,8–18 млрд руб.).

26 марта «Ведомости» писали, что в 2023 г. российский рекламный рынок вырос на 30% к 2022 г. и составил рекордные 730,7 млрд руб. Предыдущий рекорд фиксировался в 2021 г., когда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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