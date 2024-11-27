Российский рекламный рынок вырос на 25% за три квартала 2024 года
Рекламный рынок в России с января по сентябрь увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем рынка составил 620 млрд руб., следует из отчета комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).
По данным АКАР, относительно кризисного 2022 г. рынок за девять месяцев вырос на 63%. В ассоциации подчеркнули, что рекламный рынок страны демонстрирует впечатляющий рост на протяжении двух лет подряд.
«При этом все основные сегменты отечественного рекламного рынка продемонстрировали двузначную положительную динамику, причем в текущем году третий квартал подряд», – говорится в сообщении.
Среди сегментов рекламного рынка наибольший рост показал сегмент Out of Home – 38%, увеличившийся на 61,5–62,5 млрд руб. Сегмент аудиорекламы вырос на 28% год к году (до 17,3–17,5 млрд руб.), а видеорекламы – на 26% (189–191 млрд руб.). Реклама в интернет-сервисах увеличилась на 23% (до 331–333 млрд руб., а сегмент рекламы в издательском бизнесе продемонстрировал рост в 12% (до 17,8–18 млрд руб.).
26 марта «Ведомости» писали, что в 2023 г. российский рекламный рынок вырос на 30% к 2022 г. и составил рекордные 730,7 млрд руб. Предыдущий рекорд фиксировался в 2021 г., когда рекламный рынок достиг 578 млрд руб.