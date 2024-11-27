Российский рекламный рынок вырос на 25% за три квартала 2024 года

Среди сегментов рекламного рынка наибольший рост показал сегмент Out of Home – 38%, увеличившийся на 61,5–62,5 млрд руб. Сегмент аудиорекламы вырос на 28% год к году (до 17,3–17,5 млрд руб.), а видеорекламы – на 26% (189–191 млрд руб.). Реклама в интернет-сервисах увеличилась на 23% (до 331–333 млрд руб., а сегмент рекламы в издательском бизнесе продемонстрировал рост в 12% (до 17,8–18 млрд руб.).