Скончался основатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов
Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов ушел из жизни, сообщил холдинг «Европейская медиагруппа», в который входит радиостанция, в Telegram-канале.
Детали гибели Михайлова не уточняются. В сообщении холдинг выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.
«Это большая утрата для каждого из нас», – говорится в сообщении.
В 2003 г. Михайлов создал концепцию эфира и вместе с командой запустил проект «Дорожное радио». Холдинг отметает, что Михайлов был программным директором до 2023 г., после чего стал принимать участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом «Дорожное радио» стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.