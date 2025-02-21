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Скончался основатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

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Создатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов ушел из жизни, сообщил холдинг «Европейская медиагруппа», в который входит радиостанция, в Telegram-канале.

Детали гибели Михайлова не уточняются. В сообщении холдинг выразил соболезнования всем родным и близким погибшего.

«Это большая утрата для каждого из нас», – говорится в сообщении.

В 2003 г. Михайлов создал концепцию эфира и вместе с командой запустил проект «Дорожное радио». Холдинг отметает, что Михайлов был программным директором до 2023 г., после чего стал принимать участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом «Дорожное радио» стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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