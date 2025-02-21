Скончался основатель «Дорожного радио» Андрей Михайлов

В 2003 г. Михайлов создал концепцию эфира и вместе с командой запустил проект «Дорожное радио». Холдинг отметает, что Михайлов был программным директором до 2023 г., после чего стал принимать участие в жизни проекта в качестве консультанта. Под его началом «Дорожное радио» стало лидером в Санкт-Петербурге, а затем и на национальном рынке.