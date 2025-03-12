Захарова призвала следить за переговорами США и Украины по российским источникам

11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями Украины и США. Как сообщили стороны, обсуждение касалось мирного процесса, безопасности Украины и экономического сотрудничества стран. В результате переговоров Киев и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором изложены ключевые пункты переговоров. Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы.