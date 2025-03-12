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Захарова призвала следить за переговорами США и Украины по российским источникам

Ведомости

Главные новости о переговорах между США и Украиной в Саудовской Аравии будут приходить из Москвы, где формируется российская позиция, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что формирование российской позиции происходит не за рубежом за счет неких договоренностей или усилий сторон, а внутри РФ.

11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии прошли переговоры между делегациями Украины и США. Как сообщили стороны, обсуждение касалось мирного процесса, безопасности Украины и экономического сотрудничества стран. В результате переговоров Киев и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором изложены ключевые пункты переговоров. Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон берет на себя обязательство довести это предложение до Москвы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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