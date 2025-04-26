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Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского из-за его состояния

Ведомости

Спектакли с участием народного артиста России Михаила Боярского в Санкт-Петербургском академическом театре имени Ленсовета будут заменены, поскольку состояние актера пока не позволяет ему выходить на сцену. Об этом сообщается в Telegram-канале театра.

В частности, переносится спектакль «В этом милом старом доме». Он будет заменен на постановку «Без вины виноватые». Билеты действительны либо подлежат возврату до 2 мая включительно.

18 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в этот день не примет участия в спектакле «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. Решение было связано с болезнью артиста. В театре заявили, что поводов для беспокойства нет.

Собеседник ТАСС в театре рассказал, что Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.

Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. В 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета. Играл в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал более 350 песен. В 1990–2000 гг. вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».

В 1984 г. был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, а в 1990 г. стал народным артистом. Награжден орденами Дружбы (2001), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2009) и Почета (2020). 27 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Боярского орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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