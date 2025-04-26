Театр имени Ленсовета заменил спектакли с участием Боярского из-за его состояния

Боярский родился 26 декабря 1949 г. в Ленинграде. Окончил актерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. В 1972 г. устроился в Театр имени Ленсовета. Играл в спектаклях «Дульсинея Тобосская», «Укрощение строптивой», «Интервью в Буэнос-Айресе», «Снежная королева», «Спешите делать добро» и др. Снимался в фильмах «Мосты», «Старший сын», «Собака на сене», «Три мушкетера» и др. В 1995 г. вместе с Владимиром Ермолиным основал группу «Сильвер». Всего за карьеру записал более 350 песен. В 1990–2000 гг. вел телепередачи «Домино», «Боярский двор» и «Клуб «Белый попугай».