В новой структуре Unilever не видит места производству спредов, поэтому она продаст этот бизнес или выделит его в отдельную компанию

Один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса продаст бизнес по производству спредов, пересмотрит структуру и выкупит свои акции

Статья опубликована в № 4297 от 07.04.2017 под заголовком: Unilever обезжиривается

Unilever объявила о реструктуризации. Она решилась на реформы после февральской попытки Kraft Heinz купить ее за $143 млрд, сообщает Reuters: Unilever хочет доказать акционерам, что может приносить привлекательную доходность и как независимая компания.

Unilever планирует потратить 5 млрд евро на выкуп своих акций и повысить дивиденды на 12% за 2017 г., сказано в ее сообщении.