Слова
Владимир Черников
«По неясной причине организаторы продолжают призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте».
По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы, акция «Открытой России» 29 апреля создаст риски для манифестантов и горожан. («Интерфакс»)
Александр Лукашенко
«Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и т. д.».
Президент Белоруссии заявил, что белорусы «не нахлебники» и единственное, чего они хотят, – «чтобы у нас были равные условия для работы». («Ведомости»)
Сергей Шойгу
«Основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения сил и средств ядерного сдерживания».
По словам министра обороны, эти объекты будут приоритетом планов капитального строительства по новой госпрограмме вооружений до 2025 г. («Ведомости»)