Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Слова

Владимир Черников

«По неясной причине организаторы продолжают призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте».

По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы, акция «Открытой России» 29 апреля создаст риски для манифестантов и горожан. («Интерфакс»)

Александр Лукашенко

«Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и т. д.».

Президент Белоруссии заявил, что белорусы «не нахлебники» и единственное, чего они хотят, – «чтобы у нас были равные условия для работы». («Ведомости»)

Сергей Шойгу

«Основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения сил и средств ядерного сдерживания».

По словам министра обороны, эти объекты будут приоритетом планов капитального строительства по новой госпрограмме вооружений до 2025 г. («Ведомости»)