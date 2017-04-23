Статья опубликована в № 4308 от 24.04.2017 под заголовком: Слова

Слова

Владимир Черников

«По неясной причине организаторы продолжают призывать граждан к участию в мероприятии в непригодном для проведения демонстрации месте».

По словам руководителя департамента региональной безопасности Москвы, акция «Открытой России» 29 апреля создаст риски для манифестантов и горожан. («Интерфакс»)

Александр Лукашенко

«Нас обижает очень, когда нам в России кто-то толкует, что мы чуть ли не за их счет живем, мы опять чего-то просим, вымаливаем и т. д.».

Президент Белоруссии заявил, что белорусы «не нахлебники» и единственное, чего они хотят, – «чтобы у нас были равные условия для работы». («Ведомости»)

Сергей Шойгу

«Основные усилия будут направлены на создание объектов для размещения сил и средств ядерного сдерживания».

По словам министра обороны, эти объекты будут приоритетом планов капитального строительства по новой госпрограмме вооружений до 2025 г. («Ведомости»)

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото