Группа «Сплин» станет хедлайнером фестиваля Stereoleto

Объявлен первый хедлайнер независимого международного фестиваля Stereoleto – группа «Сплин». Ее выступление состоится в последний день фестиваля, 9 июля. В этом году Stereoleto проводится в 16-й раз. Откроет фестиваль 7 июля концерт «Симфоническое кино» – песни группы «Кино» в оркестровой аранжировке композитора Игоря Вдовина исполнит гитарист «Кино» Юрий Каспарян в сопровождении большого симфонического оркестра. Уже известно, что помимо «Сплина» на главной сцене в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове в Петербурге выступят U.N.K.L.E. (9 июля), «Грибы» (8 июля), General Elektriks (8 июля) и Pompeya. Также среди участников фестиваля Glinkshake, Too Many Zooz, «Буерак», «Ким и Буран», Antikvariniai Kaspirovskio Dantys, Lucille Crew, Sekuoia, K-X-P и Якко Эйно Калеви. Colta.Ru

Оглашен полный состав жюри Каннского кинофестиваля

Американский актер Уилл Смит и итальянский режиссер Паоло Соррентино пополнили состав жюри 70-го Каннского кинофестиваля, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. Ранее сообщалось о том, что председателем жюри в этом году станет знаменитый испанский кинорежиссер Педро Альмодовар. «По традиции в состав жюри Каннского фестиваля входят выдающиеся деятели «седьмого искусства» со всего мира. Четыре женщины и четверо мужчин объединятся вокруг Педро Альмодовара во время принятия решений по фильмам основной конкурсной программы. Они объявят список лауреатов в воскресенье, 28 мая, во время церемонии закрытия, по завершении которой состоится показ фильма, который получит «Золотую пальмовую ветвь», отметили организаторы фестиваля. Также в составе жюри американская актриса Джессика Честейн, режиссер из Германии Марен Аде, китайская актриса Фань Бинбин, французская актриса, режиссер и сценарист Аньес Жауи, кинорежиссер из Южной Кореи Пак Чхан Ук, французский композитор Габриэль Яред. ТАСС