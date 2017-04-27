Слова
Светлана Петренко
«Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов».
Официальный представитель СКР опровергла сообщение о том, что Ту-154 Минобороны в декабре 2016 г. упал в море возле Сочи из-за значительного перегруза. («Ведомости»)
Виктор Зимин
«[Надо] строить новые конструктивные формы взаимодействия, а не раскачивать лодку, в которой мы находимся. Ведь хорошо плавают далеко не все».
Глава Хакасии отправил в отставку республиканское правительство, чтобы «встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе». (ТАСС)
Ангела Меркель
«Я должна это формулировать так очевидно, потому что у меня ощущение, что кое у кого в Британии до сих пор остаются иллюзии на этот счет».
Канцлер Германии заявила, что переговоры о выходе Великобритании из ЕС будут очень сложными и Лондону не следует ждать для себя каких-либо поблажек. (Bloomberg)