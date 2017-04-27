«Монстрация-2017» пройдет в 14 городах

Идеолог ежегодной первомайской художественной акции «Монстрация» Артем Лоскутов сообщил, что в этом году она состоится в 12 городах России, а также в Одессе и Тарту. В отличие от прошлого года без сложностей прошло согласование «Монстрации» на ее родине, в Новосибирске, тогда как в Ярославле, Волгограде и Екатеринбурге у организаторов возникли проблемы с согласованием заявки на проведение акции. «В Ярославле Центр «Э» вчера вызвал организаторов за использование портрета космонавта Терешковой на афише ярославской «Монстрации», прокуратура тоже какие-то претензии выскажет <...> В Екатеринбурге, возможно, перенесут на 6 мая, там какие-то сложности – у мэрии отобрали возможность согласовывать шествия, и в Волгограде профсоюзы выступают с тем, что плакаты «Монстрации» не в духе Первомая профсоюзного», – рассказал Лоскутов. В Новосибирске «Монстрация-2017» пройдет по Красному проспекту от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского театра оперы и балета. «Монстрация» проводится с 2004 г. В 2011 г. Артем Лоскутов получил за нее премию «Инновация» в номинации «Региональный проект». Colta.Ru

Пол Верховен снимет эротическую драму о монахине-лесбиянке

Нидерландско-американский режиссер Пол Верховен займется съемками эротического фильма «Пресвятая дева». Об этом сообщает Variety. Драма будет основана на реальной истории монахини-лесбиянки. Главную роль исполнит бельгийская актриса Виржини Эфира, которая ранее снялась в психологическом триллере режиссера «Она». К команде также присоединится продюсер Саид Бен Саид, который тоже работал над картиной «Она». В центре сюжета – монахиня, жившая в XVII в., которая пыталась избавиться от посещавших ее религиозных и эротических видений. Ее компаньонка, которая должна была помочь преодолеть недуг, становится любовницей героини. Основой ленты станет книга «Жизнь монахини-лесбиянки в Италии эпохи Возрождения» историка Джудит С. Браун. Lenta.Ru