Лекарства вместо домов

«Активный компонент» купил у «Балтроса» ДСК «Славянский» за 400 млн руб. В создание там фармацевтического завода он вложит 2 млрд руб.

Производитель активных фармацевтических субстанций «Активный компонент» на прошлой неделе закрыл сделку по покупке ДСК «Славянский» и 5 га земли в Пушкинском районе, сумма сделки – 400 млн руб., рассказал президент «Активного компонента» Александр Семенов на конференции «Ведомостей» «Фармацевтический бизнес: перспективы развития в СЗФО». Продавцами выступили Давид Трактовенко и Сергей Подобед (владельцы строительной компании «Балтрос»). По словам Семенова, участок и здание приобретены для создания нового фармацевтического завода, в который «Активный компонент» инвестирует около 2 млрд руб. Собственные средства составят 30%, компания планирует привлечь 500 млн руб. из федерального Фонда развития промышленности и 150 млн руб. – из регионального.