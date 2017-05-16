В ММОМА пройдет выставка «Антонио Гауди. Барселона»

Выставка, организованная Московским музеем современного искусства (ММОМА) совместно с фондом культуры AUREA Cultura I Art, пройдет с 24 мая по 10 сентября. Будет показано более 150 чертежей, планов, предметов мебели, декоративных элементов и макетов зданий. Куратор Чаро Санхуан составила экспозицию из пяти разделов, которые рассказывают о городских объектах, ставших символами Барселоны. Среди экспонатов уникальные фотографии начала XX в. Адольфа Маса из Исторического архива Коллегии архитекторов Каталонии в Барселоне, которые впервые демонстрировались в 1910 г. на выставке Гауди в парижском Гран-Пале, а также короткометражный фильм из Испанского архива кино об открытии выставки «Дали и Гауди» в парке Гуэль. Кроме того, на выставке в ММОМА будет показан посвященный Гауди проект Forja современного каталонского художника Фредерика Амата. Colta.ru

«Пиратов Карибского моря» украли пираты интернета

Хакеры требуют выкуп у кинокомпании Walt Disney: они утверждают, что украли копию еще не вышедшего фильма «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», и угрожают выпускать его по частям. Гендиректор Disney Боб Айгер сообщил, что они требуют крупную сумму в биткоинах. Если деньги не переведут, они обещают выпустить сначала пятиминутный отрывок фильма, а затем выкладывать по 20-минутному фрагменту до тех пор, пока их требования не будут выполнены. Disney решил не уступать хакерам и обратился за помощью в федеральные правоохранительные органы. На прошлой неделе появились и слухи о том, что похищена рабочая копия фильма «Звездные войны: Последние джедаи». А несколько недель назад хакеры выкрали последний сезон сериала компании Netflix «Оранжевый – хит сезона», серии были слиты в интернет после отказа Netflix уступить вымогателям. Премьера сезона планировалась на 9 июня. В последнее время хакеры-вымогатели атаковали также ряд агентств Голливуда, в том числе UTA, ICM и WME. The Hollywood Reporter (российское издание)