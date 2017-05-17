Дягилевский фестиваль в Перми начался с Малера и Берга

Автор этих строк побывал на открытии Дягилевского фестиваля не как критик, а в амплуа председателя жюри премии «Резонанс», придуманной для поддержки молодых критиков, пишущих о классической музыке и музыкальном театре. Итоговое заседание жюри проходило в одном из служебных помещений Пермского театра оперы и балета, на сцене которого в это же время худрук фестиваля Теодор Курентзис репетировал с фестивальным оркестром Первую симфонию Малера. Иногда музыка доносилась сквозь стену, а когда оркестр заиграл финальное тутти с раскатами большого барабана и литавр, титаническими хорами медных и экстатическими арпеджио струнных, члены жюри несколько онемели. Один из нас, критик Дмитрий Ренанский, сказал: «Да это, наверное, просто компакт-диск там ставят», намекая на то, что в жизни так прекрасно играть невозможно.

Однако вечером, на торжественном открытии, все то же самое мы услышали со сцены. Интернациональный оркестр, в котором соединились лучшие смычки, трости, мундштуки и палки Перми, России и Европы, сыграл шедевр Малера так, что все четыре его части оказались одновременно тончайшей камерной музыкой и демонстрацией помпезного величия. За первым пультом коллектива из 120 музыкантов рядом стояли (разумеется, не сидели) концертмейстер Афанасий Чупин и его коллега Айлен Притчин, который в первом отделении умно и точно исполнил Скрипичный концерт Альбана Берга в качестве солиста. Вся программа открывалась далеким, еле слышным хором: певцы Виталия Полонского спели хорал Баха Es ist genug – тот самый, который использован в партитуре Берга, а закончилась бисовым Адажиетто из Пятой симфонии Малера в эзотерическом исполнении струнной группы оркестра при потушенном свете.

Жест Теодора Курентзиса вызывал к жизни завораживающий звук, но был, как всегда, эффектен и сам по себе. Другой из нас, членов жюри премии «Резонанс», поэт Лев Рубинштейн, впечатлившись харизмой, которую излучали спина и затылок дирижера, заметил: «Если бы все то же самое прилагалось не к музыке, а к политике, это было бы весьма опасно».

Успех премьерного вечера отмечали в баре, где сквозь грохот техномузыки члены жюри услышали приглашение посетить на следующий день показ «Брэдбери-опер». Он оказался одним из результатов образовательной программы Дягилевского фестиваля, а также Международной академии молодых композиторов в городе Чайковском Пермского края. Выслушав две камерные оперы, третий из нас, композитор Борис Филановский, произнес: «Мне понравилось». Эту скупую похвалу вполне заслужили опусы, созданные в тесном сотрудничестве композиторов с режиссерами, совместно взявшими на себя и обязанности либреттистов – чего, увы, никогда не случается при постановке классических опер. Партитуры Анны Поспеловой («Уснувший») и Андрея Бесогонова («Фрукты c самого дна вазы»), обе по рассказам Брэдбери, решены средствами музыкального авангарда, одинаково интересны в части инструментальных звучаний и в разной степени удачны по вокалу. В ранжире стилей пермского фестиваля они обозначили одну из приятных крайностей.

Других крайностей тоже хватило: ансамбль старинной музыки Micrologus из Италии спел и сыграл программу анонимной итальянской музыки Возрождения так гладко и позитивно, что хотелось радостно приплясывать. После трех запланированных бисов у музыкантов еще осталось достаточно нерастраченной энергии, чтобы спеть в соседней пельменной вместе с членами нашего жюри канон как раз из Первой симфонии Малера, причем звучали сразу несколько языков: так, четвертый из нас, а именно автор этих строк, вместо положенного «Братец Яков» исполнил мелодию с текстом «Артишоки и миндаль».

Если прибавить к названным событиям энергичный концерт отменно профессионального струнного квартета имени Ойстраха и спектакль датской группы Between Music под названием Aquafonic, в котором артисты играют и поют угрюмый амбиент, сидя в аквариумах под водой, с впечатляющими интервалами выныривая, чтобы набрать воздуха, то станет ясно, что художественный спектр Дягилевского фестиваля более чем широк. Он продолжится в столь же разнообразном духе, а завершится премьерой новых версий балетов Стравинского, которые ставят молодые хореографы, в том числе пятый из нас, член жюри премии «Резонанс» Владимир Варнава: в его «Петрушке» занята Диана Вишнева.

Ну а премию нашу получили молодые критики, авторы виртуозно написанных эссе Александр Рябин из Петербурга (1-е место) и Антон Светличный из Ростова-на-Дону (ему достались и 2-я, и 3-я премии). Спецпризами награждены анонс, рецензия и обзор, написанные соответственно Полиной Дорожковой, Екатериной Бабуриной и Мариной Монаховой. Лучшим СМИ, пишущим о музыке, назван портал Colta.ru, который в Перми представляла редактор его музыкального раздела Екатерина Бирюкова. Почетную премию за вклад в развитие критики получила балетный обозреватель «Коммерсанта» Татьяна Кузнецова, чья многолетняя, стопроцентно профессиональная, независимая и бесперебойная деятельность делает честь самой профессии музыкального критика.-

До 25 мая