Ozon арендовал склады в Подмосковье

Интернет-ритейлер Ozon.ru арендовал 3500 кв. м складских площадей на северо-западе Подмосковья, сообщил брокер сделки Knight Frank. До конца года интернет-ритейлер готов расширить арендуемые площади в складском комплексе «Ленинградский терминал» втрое, уточнил Глеб Белавин, заместитель гендиректора по работе с арендаторами управляющей компании комплекса MLP. Интерфакс

Пшеница едет за границу

Россия в первую неделю мая – с 1-го по 7-е число резко нарастила экспорт зерновых: он вырос на 78% год к году – до 639 300 т, следует из материалов Минсельхоза со ссылкой на Федеральную таможенную службу. В частности, пшеницы экспортировано в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2016 г., – 502 400 т. Всего с начала 2016/17 сельхозгода, начавшегося 1 июля, Россия отправила за рубеж 31,6 млн т (+2,1% год к году). Прогноз Минсельхоза по экспорту на текущий сезон – 33,9 млн т, что соответствует уровню предыдущего сельхозгода. Интерфакс

Aston Martin присматривается к бирже

Производитель люксовых автомобилей Aston Martin изучает возможность провести первичное размещение в 2018 г., сообщили информированные источники. По их словам, компанию могло вдохновить удачное IPO Ferrari. Размещение может пройти в Лондоне, отметили собеседники агентства. При этом окончательное решение еще не принято – планы по размещению могут быть отложены, отметили собеседники агентства. Представитель Aston Martin Саймон Спраул по существу на вопрос не ответил. Bloomberg

Первая мебельная фабрика увеличит производство

Первая мебельная фабрика в Санкт-Петербурге после реконструкции увеличит производство в 5 раз – до 50 000 кухонных комплектов в год, сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Инвестиции в реконструкцию, по его словам, составили 50 млн евро, из них 100 млн руб. предоставлены Фондом развития промышленности города. Оборот фабрики достигнет 5 млрд руб. в год. ТАСС

Белорусское молоко осталось дома

С 19 мая Россия ввела временные ограничения на поставки из Белоруссии молочной продукции «высокого риска», сообщил Россельхознадзор. Речь идет о сухом молоке, сыре и масле, произведенных Кобринским маслодельно-сыродельным заводом, Молодечненским молочным комбинатом, компанией «Новогрудские дары», Пружанским молочным комбинатом, Слуцким сыродельным комбинатом, а также о поставках сухой молочной сыворотки под брендом «Бабушкина крынка». Российское ведомство объясняет введение ограничений нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС, показателей безопасности, а также повторным обнаружением остатков антибиотиков в молочной продукции. Ведомости