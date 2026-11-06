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ВОЗ дала советы по защите медицины от воздействия климата на $3,9 трлн

Российским больницам могут угрожать жара, вода и вечная мерзлота, говорят эксперты
Виктория Ларченко
По расчетам ВОЗ, каждый доллар, вложенный в защиту здоровья от природных изменений, может приносить около $24 выгоды
По расчетам ВОЗ, каждый доллар, вложенный в защиту здоровья от природных изменений, может приносить около $24 выгоды / Александр Музыка / ТАСС

Риск повреждения медучреждений из-за экстремальных погодных явлений к 2026 г. вырос на 41% по сравнению с 1990 г., следует из доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о влиянии климатических катастроф на общественное здоровье. Помимо разрушения объектов мединфраструктуры, природные катаклизмы нарушают цепочки поставок лекарств и провоцируют рост спроса на медпомощь, говорится в документе.

ВОЗ призывает страны мира инвестировать в климатическую устойчивость систем здравоохранения. По расчетам организации, каждый доллар, вложенный в защиту здоровья от природных изменений, может приносить $24 выгоды. Внедрение четырех мер адаптации к изменениям и двух мер по снижению выбросов могло бы спасать 1,56 млн жизней и давать экономический эффект в $3,9 трлн в год, утверждается в докладе ВОЗ.

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