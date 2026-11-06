ВОЗ дала советы по защите медицины от воздействия климата на $3,9 трлн

ВОЗ призывает страны мира инвестировать в климатическую устойчивость систем здравоохранения. По расчетам организации, каждый доллар, вложенный в защиту здоровья от природных изменений, может приносить $24 выгоды. Внедрение четырех мер адаптации к изменениям и двух мер по снижению выбросов могло бы спасать 1,56 млн жизней и давать экономический эффект в $3,9 трлн в год, утверждается в докладе ВОЗ.