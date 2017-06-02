Статья опубликована в № 4334 от 02.06.2017 под заголовком: От редакции: Органы не ошибаются

Руководство МВД стремится внедрить в сознание граждан тезис «органы не ошибаются», для этого оно хотело бы законодательно закрепить превосходство полицейских полномочий над правами граждан. Принятие «презумпции доверия» полицейским возможно только при независимых судах. В нынешней ситуации это может породить новую волну злоупотреблений со стороны правоохранительных органов.

В четверг заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов предложил ввести «презумпцию доверия» к сотрудникам правоохранительных органов, когда их действия изначально считаются правомерными и могут быть обжалованы лишь впоследствии. Инициативу можно считать бюрократическим ответом на упреки общественности в несоразмерном применении силы при недавнем задержании 10-летнего мальчика на Арбате. Впрочем, МВД не впервые предлагает довериться ему. Такие идеи звучали при обсуждении закона «О полиции» в 2011 г., недавно Госдума отклонила похожие новеллы, отмечает юрист Павел Чиков.

Цель подобных инициатив не ясна, говорит руководитель профсоюза московской полиции Михаил Пашкин; если высшие чины МВД опасаются сопротивления законным действиям полицейских, необходимо оснастить сотрудников видеорегистраторами и хранить записи в течение полугода или года. Но это невыгодно, поскольку тогда страна узнает, как начальники матерят подчиненных и отдают незаконные приказы, поэтому они пытаются лоббировать нормы, которые укрепят безнаказанность сотрудников.

Если же говорить о правоприменительной практике, то «презумпция доверия» правоохранителям существует и сейчас. Здесь некий парадокс – нормы еще нет, но она уже применяется.

В августе 2009 г. председатель Мосгорсуда Ольга Егорова сказала в интервью «Российской газете»: «Когда слово милиционера против слова водителя, мы верим милиционеру». С тех пор судебная практика ушла вперед: протоколы и показания полицейских в громких политических и обычных делах не раз становились весомее видео, фото и других доказательств невиновности подозреваемых. Слова «суд не имеет оснований не доверять полицейским» регулярно встречаются в решениях по уголовным и административным делам. Если эта норма станет законом, это грубо нарушит 19-ю статью Конституции о равенстве граждан перед судом и законом, отмечает член СПЧ, доктор юридических наук Илья Шаблинский.

Замена презумпции невиновности гражданина «презумпцией доверия» полицейскому может означать резкие изменения процедуры, при которой бремя доказывания будет переложено с правоохранительных органов на фигуранта дела, считает правовед Александр Верещагин. Инициатива преследует не только практические цели, это попытка внушить обывателям сознание сакральности действий полиции, говорит Чиков.

Любопытно, что бывший министр внутренних дел Рашид Нургалиев в ноябре 2009 г. публично допустил возможность сопротивления простых граждан явно незаконным действиям милиционеров. Но это было давно. То, что Нургалиев разрешил, вполне может попробовать запретить Владимир Колокольцев.