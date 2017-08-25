От редакции
Статья опубликована в № 4393 от 25.08.2017 под заголовком: От редакции: Уроки будущего

Образ будущего придумают учителя

Первого сентября школьникам расскажут об инновациях, госбезопасности и политике

Политтехнологи никак не могут придумать образ будущего для президента Путина, учителям средней школы придется придумать его уже к 1 сентября. Минобрнауки объявило, что во всех школах страны и для всех возрастов школьников пройдет тематический урок «Россия, устремленная в будущее».

Как сообщает пресс-релиз Минобрнауки, «программа проведения уроков основана на приоритетных направлениях социально-экономического развития Российской Федерации, отраженных в проекте Стратегии долгосрочного социально-экономического развития до 2035 г., разрабатываемой в настоящее время правительством РФ». Учителям предлагается обсудить с детьми развитие инновационной экономики, пространственное развитие России, сохранение природы, а также государственную безопасность и политику.

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