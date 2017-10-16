Зачем России фестиваль молодежи и студентов

Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: От редакции: Фестиваль для своих

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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. в Москве был карнавалом, после которого в СССР появились стиляги, фарцовщики, интернациональные семьи и «фестивальные дети». Фестиваль 1985 г. стал событием, ускорившим перестройку. В воскресенье в Сочи открылся третий в нашей стране и 19-й вообще фестиваль, преследующий цель улучшить имидж России в мире и образ Владимира Путина в необъявленной пока предвыборной кампании.

Эти фестивали – детище левой идеологии. Стартовав в 1947 г. в Чехословакии, они проходили в соцстранах, объединяясь за мир и дружбу, интернационализм, против ядерного оружия, колониализма и, наконец, империализма. До распада СССР фестиваль успела провести КНДР в 1989 г., после чего за 19 лет он прошел 5 раз (последний раз – в Эквадоре в 2013 г.).