Статья опубликована в № 4438 от 27.10.2017 под заголовком: От редакции: Вечная заморозка
Долгая пенсионная зима
Что означает заморозка пенсионных накоплений до 2020 года
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Пенсионная «зима» будет долгой – вернее, бесконечной. В среду Дума приняла в первом чтении правительственный законопроект, продлевающий заморозку пенсионных накоплений еще на год – до 2020 г. Продление заморозки было ожидаемым – и отмены ее уже никто, похоже, не ждет. Это удар по пенсиям нынешних работников, НПФ и пенсионной системе в целом.
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