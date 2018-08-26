9 августа 2018 г. в газете «Ведомости» в рубрике «Человек недели» вышла статья господина Харатьяна, в которой в ерническом тоне предполагалось, что своими успехами в бизнесе я обязан «уважению к старшим». Хочу сказать, что в этом есть доля правды, хотя, возможно, автор и не имел этого в виду, но уважение не только к старшим, но и к младшим, и к равным, к закону и к традиции не последняя составляющая успеха и не только в делах, но и в жизни. Уважая газету «Ведомости», а еще больше – ее читателей, я не буду опускаться до того, что господин Харатьян считает «иронией», а отвечу серьезно, по существу, как я отвечаю даже тем, кого не уважаю, если считаю предмет обсуждения важным как для меня, так и для нашего общества.

Автор статьи, видимо, намекает, что почтение к российской власти дает мне какие-то преимущества в делах, но среди примеров успешных сделок приводит инвестиции в западные компании «Арсенал» и «Фейсбук» – действительно выгодные. Нет ли здесь противоречия? Ведь эти и другие инвестиции, сделанные мною в разных отраслях и юрисдикциях в мире, должны как раз доказывать, что в бизнесе я руководствуюсь прежде всего чутьем и аналитикой, а уважение – к партнерам и сотрудникам – необходимо, чтобы развивать наши компании, увеличивать их доходность и стоимость, в том числе в интересах других акционеров.

Да, я горжусь тем, что помогал важнейшей для нашей страны компании «Газпром» возвращать задолженность – это было непростое дело, с которым мы справились в том числе потому, что вели его уважительно ко всем сторонам, полностью соблюдая договоренности и закон. Но в результате этих действий ни одна компания не стала моей собственностью «из уважения», как недопустимо спекулирует автор статьи, – они были приватизированы по рыночной цене, что не раз подтверждалось экспертами рынка и аудиторами, в том числе международными.

Именно деньгами было оплачено приобретение предметов искусства из коллекции Ростроповича и Вишневской, к которым я всегда относился с глубочайшим уважением, но руководствовался не только этим. Пройдут недели, годы, десятилетия, когда-нибудь не станет ни меня, ни господина Харатьяна, а коллекция сохранится и будет доступна нашим потомкам, как открыта и доступна она сегодня всем посетителям музея в возрожденном Константиновском дворце.

Все эти важные частности я всегда готов разъяснить авторам газеты «Ведомости», если, готовя статьи о моей работе, они впредь не будут забывать задавать мне вопросы напрямую. И мне бы казалось правильным, чтобы такие статьи выходили не в рубрике «Человек недели», а в рубрике «Человек дела», но, уважая свободу слова и права редакции, это решение я оставляю за вами.

Алишер Усманов, Москва