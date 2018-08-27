Что изменит оплата информации о преступлениях и преступниках
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Полиция в России отныне может самостоятельно платить деньги за помощь в раскрытии преступлений и задержании преступников. Разработанная в МВД схема может повысить раскрываемость серьезных преступлений, но оставляет возможность и для дополнительного заработка полицейских.
Приказ № 356, опубликованный на портале правовой информации, предполагает три уровня выплат: до 500 000 руб. (решение о них принимает заместитель или начальник полиции на уровне региона), до 3 млн руб. (замминистра) и более 3 млн руб. (министр). Объявления о награде будут публиковаться на сайтах МВД или в СМИ, сумму полицейские будут заранее согласовывать в департаменте по финансово-экономической политике МВД. Получить деньги можно будет как наличными, так и переводом на банковскую карту после задержания преступников либо предъявления им обвинения благодаря предоставленной информации – все это после проверки и одобрения подразделения собственной безопасности МВД.
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